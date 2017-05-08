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Борис Рапопорт: на одном желании "Терек" не обыграть
Экс-тренер "Зенита" Борис Рапопорт подвел итоги второго матча в истории стадиона "Санкт-Петербург", в котором сине-бело-голубые минимально уступили "Тереку".
"Неправильно было бы сказать, что «Зенит» был ужасен в этом матче. На протяжении нескольких последних матчей «Зенит» не может играть все 90 минут в агрессивный, активный футбол. Первый тайм получился откровенно слабым — таким медленным переходом из обороны в атаку не обыграешь команду, которая сконцентрировалась большими силами в обороне. Второй тайм был более интересным: появились отличные моменты, но не хватило определенного фарта. Меня удивляет, что «Зенит» не может забить ударами из-за пределов штрафной площадки. Ведь уровень футболистов позволяет реализовывать дальние удары. Конечно, в какой-то степени игрокам мешало качество поля, но такие моменты, как у Шатова и Смольникова, нужно реализовывать — поле тут ни причем. Многие команды против «Зенита» играют от обороны, и без ударов издали ничего не получится. К тому же «Зенит» обедняет игра исключительно через Дзюбу. Он был мало активен в матче с «Тереком». Он попал и дальше будет попадать под плотную опеку защитника, который не уступает Артему в росте. Некоторые подачи, которые проходили на него в штрафную, Дзюба принять не мог — без движения ничего не получится, а играли с ним плотно. К сожалению, «Зенит» не может предложить что-нибудь другое, кроме подач на Дзюбу. Это все изучили!
Набирает скорость Смольников, прибегает вперед, метрах в десяти от штрафной останавливается и… отдает пас назад или поперек. Потому что иначе некуда! Главное, что нужно сделать против «Зенита», — не дать свободного пространства. «Зенит» с этим ничего не сможет поделать. Одно оружие против такой массированной обороны — удары издали, второе — индивидуальное мастерство. То, что делал Халка раньше: пробиться вперед, сыграть в стенку, протащить мяч, создать момент. Сейчас индивидуальное мастерство у игроков «Зенита» не проявляется. Конечно, моментов было много — игроки «Зенита» старались, хотели забить, но этого мало, чтобы обыграть «Терек». Не вижу лидеров в «Зените», не вижу костяка команды, не понимаю, как работает клуб — это немного настораживает. И не важно, выиграл ли «Зенит» у «Терека» или нет. Сейчас «Зениту» стоит пересмотреть свои идеи и планы в спортивном блоке. Нужно изменить свою философию — ведь никогда еще за историю клуба у «Зенита» так давно не было своих воспитанников", — цитирует специалиста "Спорт День за Днем".
"Неправильно было бы сказать, что «Зенит» был ужасен в этом матче. На протяжении нескольких последних матчей «Зенит» не может играть все 90 минут в агрессивный, активный футбол. Первый тайм получился откровенно слабым — таким медленным переходом из обороны в атаку не обыграешь команду, которая сконцентрировалась большими силами в обороне. Второй тайм был более интересным: появились отличные моменты, но не хватило определенного фарта. Меня удивляет, что «Зенит» не может забить ударами из-за пределов штрафной площадки. Ведь уровень футболистов позволяет реализовывать дальние удары. Конечно, в какой-то степени игрокам мешало качество поля, но такие моменты, как у Шатова и Смольникова, нужно реализовывать — поле тут ни причем. Многие команды против «Зенита» играют от обороны, и без ударов издали ничего не получится. К тому же «Зенит» обедняет игра исключительно через Дзюбу. Он был мало активен в матче с «Тереком». Он попал и дальше будет попадать под плотную опеку защитника, который не уступает Артему в росте. Некоторые подачи, которые проходили на него в штрафную, Дзюба принять не мог — без движения ничего не получится, а играли с ним плотно. К сожалению, «Зенит» не может предложить что-нибудь другое, кроме подач на Дзюбу. Это все изучили!
Набирает скорость Смольников, прибегает вперед, метрах в десяти от штрафной останавливается и… отдает пас назад или поперек. Потому что иначе некуда! Главное, что нужно сделать против «Зенита», — не дать свободного пространства. «Зенит» с этим ничего не сможет поделать. Одно оружие против такой массированной обороны — удары издали, второе — индивидуальное мастерство. То, что делал Халка раньше: пробиться вперед, сыграть в стенку, протащить мяч, создать момент. Сейчас индивидуальное мастерство у игроков «Зенита» не проявляется. Конечно, моментов было много — игроки «Зенита» старались, хотели забить, но этого мало, чтобы обыграть «Терек». Не вижу лидеров в «Зените», не вижу костяка команды, не понимаю, как работает клуб — это немного настораживает. И не важно, выиграл ли «Зенит» у «Терека» или нет. Сейчас «Зениту» стоит пересмотреть свои идеи и планы в спортивном блоке. Нужно изменить свою философию — ведь никогда еще за историю клуба у «Зенита» так давно не было своих воспитанников", — цитирует специалиста "Спорт День за Днем".
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