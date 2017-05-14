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Алексей Миллер: состояние поля "Санкт-Петербург Арены" оставляет желать лучшего

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что состояние поля на стадионе "Санкт-Петербург Арена" оставляет желать лучшего, но это вопрос не к "Зениту", а к подрядчикам.

Ранее оргкомитет чемпионата мира-2018 сообщил, что стадион соответствует требованиям для проведения матчей Кубка конфедераций-2017, но игра 29-го тура чемпионата России "Зенит" – "Краснодар" состоится на стадионе "Петровский".

"Не клуб является подрядчиком. Удивительно, конечно, состояние поля желает лучшего, там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории", - цитирует Миллера "Р-Спорт".
Теги: Миллер Зенит
Сегодня, 12:06
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№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:17) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
...а в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:11) #
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online

Удивительно, конечно, состояние поля желает лучшего, там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории

Ка-а-а-анешна удивительно!
И как ТАКОЕ вообще могло случиться - Миллеру непонятно. laughing joy
Регистрация: 6.08.2008
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