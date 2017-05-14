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Александр Бубнов: игра с "Рубином" будет принципиальной для Курбана Бердыева

Известный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России "Ростов" - "Рубин".

"Принципиальная игра для Курбана Бердыева, чей "Ростов", несмотря на поражение в Туле, всё ещё сохраняет шансы на еврокубки. Мой прогноз - "Ростов" победит со счётом 1:0", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Теги: Бубнов Бердыев Ростов Рубин
Сегодня, 13:29
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№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 13:48) #
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