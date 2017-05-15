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Ренат Янбаев летом может перейти в "Краснодар"

Защитник "Локомотива" Ренат Янбаев в летнее трансферное окно покинет московский клуб, информирует "Чемпионат.сом".

Сообщается, что футболист с большой долей вероятности продолжит карьеру в "Краснодаре". У Янбаева заканчивается контракт с "железнодорожниками", и он не будет его продлевать.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ 33-летний футболист провёл 16 матчей (14 — с первых минут), в которых не отметился результативными действиями, но получил одну жёлтую карточку.
Теги: Янбаев Локомотив Краснодар Трансферы
Вчера, 23:27
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:10) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Игорь Казьмин
такую селекцию не понимаю,извините.

Нормальная для многих наших клубов селекция - халявный игрок.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:34) #
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Футболист хороший но 33 года ,сезон ну два ...а дальше ...Краснодар будет искать замену,такую селекцию не понимаю,извините.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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