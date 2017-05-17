Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:22
ЦСКА на выезде переиграл "Рубин" (5)
ЦСКА на выезде переиграл "Рубин" (5)
20:12
"Спартаковцы" отпразновали забитый мяч групповым поклоном "в пояс" перед болельщиками (видео) (7)
"Спартаковцы" отпразновали забитый мяч групповым поклоном "в пояс" перед болельщиками (видео) (7)
20:10
Никита Симонян: думаю, что интерес к сборной Германии и турниру в целом не должен быть снижен (2)
Никита Симонян: думаю, что интерес к сборной Германии и турниру в целом не должен быть снижен (2)
18:12
Арсений Логашов покинет "Тосно" (2)
Арсений Логашов покинет "Тосно" (2)
Фанаты "Спартака" массово выбежали на поле по окончании матча с "Тереком"
"Спартак" разгромил "Терек" в матче 29-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счётом 3:0. Красно-белые одержали пятую победу в турнире подряд.
Болельщики "Спартака" массово выбежали на поле сразу после финального свистка и сломали ворота. Фанаты кричат "Мы чемпионы" и обнимаются с футболистами. Диктор призывает их вернуться на трибуну и 6 раз попросил освободить место в центре поля для вручения кубка команде.
Болельщики "Спартака" массово выбежали на поле сразу после финального свистка и сломали ворота. Фанаты кричат "Мы чемпионы" и обнимаются с футболистами. Диктор призывает их вернуться на трибуну и 6 раз попросил освободить место в центре поля для вручения кубка команде.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.