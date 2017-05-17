Фанаты "Спартака" массово выбежали на поле по окончании матча с "Тереком"

"Спартак" разгромил "Терек" в матче 29-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счётом 3:0. Красно-белые одержали пятую победу в турнире подряд.Болельщики "Спартака" массово выбежали на поле сразу после финального свистка и сломали ворота. Фанаты кричат "Мы чемпионы" и обнимаются с футболистами. Диктор призывает их вернуться на трибуну и 6 раз попросил освободить место в центре поля для вручения кубка команде.