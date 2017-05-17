Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Фанаты "Спартака" массово выбежали на поле по окончании матча с "Тереком"

"Спартак" разгромил "Терек" в матче 29-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счётом 3:0. Красно-белые одержали пятую победу в турнире подряд.

Болельщики "Спартака" массово выбежали на поле сразу после финального свистка и сломали ворота. Фанаты кричат "Мы чемпионы" и обнимаются с футболистами. Диктор призывает их вернуться на трибуну и 6 раз попросил освободить место в центре поля для вручения кубка команде.
Теги: Спартак Терек
Сегодня, 21:51
Напечатать
24
(2)
№24 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:32) #
  • -1
  •  (1)
online

Слава богу что чиновники из федерации разрешили выбежать болелам на поле А то бы сидели себе смирно на трибунах и пили Кока-колу! smiley
Регистрация: 11.04.2016
№23 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 22:30) #
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: trent
Всё достойно!!!

Че там достойно? Тупое стадо. Обосрали праздник СВОИМ ЖЕ футболистам
Регистрация: 8.08.2012
№22 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 22:26) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: schtirlitz
Ну дурость же! И никакого круга почета, и футболисты снова в раздевалке. Просто смешно!

Это наш праздник,это особо не должно ипать всех остальных.


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№21 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 22:24) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: schtirlitz
Ну дурость же! И никакого круга почета, и футболисты снова в раздевалке. Просто смешно!


Болельщики так решили, значит так и будет!
Это наш праздник!
Мы чемпионы!
Регистрация: 14.04.2008
№20 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:24) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ilovefootball
что ворота с сеткой как дикари начали разбирать - это беспредел и позор.

насколько я знаю во всем мире болелам дают сетку на сувениры в чемпионских матчах, но только когда команда ушла с поля
Регистрация: 17.05.2013
№19 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 22:23) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Миру на это насрать

Абыдна, даа?


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№18 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 22:22) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Цитата: ajax101
Это должен увидеть весь мир!

Миру на это насрать


Мир немного больше Санкт - Петербурга. Смирись с этим
Регистрация: 14.04.2008
№17 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 22:21) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лучше Москвы,может быть только - Москва!


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№16 Написал: trent (Сегодня, 22:20) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Всё достойно!!!


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№15 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:20) #
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ajax101
Это должен увидеть весь мир!

Миру на это насрать
Регистрация: 17.05.2015
№14 Написал: schtirlitz Ставрополь (Сегодня, 22:20) #
  • -8
  •  (16)
online

Ну дурость же! И никакого круга почета, и футболисты снова в раздевалке. Просто смешно!
Регистрация: 23.07.2007
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:18) #
  • -13
  •  (17)
online

Шампиньоны


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№12 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:14) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Цитата: schtirlitz
Эта неуправляемая толпа

Где ты видишь неуправляемую толпу? Она в Питере была. А это люди, для которых сегодня праздник организован. Это зрители, ради которых представление и было. А ты не воняй здесь

эти люди атаковали Реброва, и заставили его раздеться до гола, его реально было жалко. а он пытался отбиться!
Регистрация: 17.05.2013
№11 Написал: ilovefootball (Сегодня, 22:14) #
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Ростов»
Ну то, что болельщики вышли на поле - это еще ладно, но то, что ворота с сеткой как дикари начали разбирать - это беспредел и позор. Нормальный болельщик всегда останется человеком и не будет вести себя как животное. В России нельзя разрешать после такого выходить болельщикам на поле. Спартак с чемпионством и спасибо за победу над Тереком.
Регистрация: 18.03.2013
№10 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 22:13) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это должен увидеть весь мир!
Регистрация: 14.04.2008
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:09) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: schtirlitz
Эта неуправляемая толпа

Где ты видишь неуправляемую толпу? Она в Питере была. А это люди, для которых сегодня праздник организован. Это зрители, ради которых представление и было. А ты не воняй здесь


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 22:04) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: schtirlitz
Организаторам это будет уроком. Эта неуправляемая толпа теперь только портит настроение и всю торжественность обстановки.


Это те, для кого играет Спартак
Сегодня всё для болельщиков. И награждение состоится тогда, когда болельщики решат, что пора.
Регистрация: 14.04.2008
№7 Написал: schtirlitz Ставрополь (Сегодня, 22:02) #
  • -4
  •  (14)
online

Организаторам это будет уроком. Эта неуправляемая толпа теперь только портит настроение и всю торжественность обстановки.
Регистрация: 23.07.2007
№6 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 22:01) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это счастье!
Регистрация: 14.04.2008
№5 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 21:57) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
В России такого еще не было.


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№4 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 21:55) #
  • 0
  •  (18)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
мы чемпионы остальным сосать! Научитесь праздновать, лохи!!


--------------------
Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№3 Написал: TaZ Воронеж (Сегодня, 21:54) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
ЦСКА
ЗАСЛУЖИЛИ! МОЛОДЦЫ!
Регистрация: 26.11.2012
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 21:54) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
ААААААААААААААААААА
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:52) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
ЧЕМПИОНЫ!!!!!


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.