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Стипе Плетикоса: проблема сборной России - в поздней смене поколений

Бывший вратарь "Спартака" Стипе Плетикоса выразил мнение, что главной проблемой сборной России является поздняя смена поколений.

"В России поздно провели смену поколений. Надо было заранее думать и готовить команду к домашнему чемпионату мира. Если, не дай бог, Россия провалит этот чемпионат мира, будет кошмар. Но тренеру было бы намного легче, если бы смену поколений провели раньше", – цитирует Плетикосу "Спорт-Экспресс".
Теги: Плетикоса Сборная России
Сегодня, 17:08
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