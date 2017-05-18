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Александр Елагин покинет "Матч ТВ" из-за сокращения

Футбольный комментатор Александр Елагин покинет "Матч ТВ" в конце мая, сообщает "БИЗНЕС Online".

Связано это с сокращением штата федерального канала. Договор с ним не будет продлен.
Сегодня, 19:03
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(1)
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:40) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Один из лучших...
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:28) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Отличный комментатор,эрудированный и голос напоминает комментаторов,работающих во времена СССР - ностальгия ..! Нашли кого сокращать и это при том,что на "матче" множество тупорылых непрофессиональных щеглов прописалось


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..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№4 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 19:26) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Елагина сокращают, а Орлова будут держать


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:24) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Самый приличный комментатор. Всегда его слушаю с удовольствием. Бараны канделаковские.
Регистрация: 23.08.2016
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:21) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
не тех сокращают, к сожалению
очень жаль


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 19:19) #
  • +4
  •  (4)

Нормальный комментатор. АПЛ знает больше чем кто-либо...зря..
Регистрация: 16.03.2009
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