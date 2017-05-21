Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто займет 2 место?
Новости партнеров
Лента новостей:
Полиция Тулы контролирует ситуацию на улицах во время матча "Арсенал" - "Спартак"
Полицейские контролируют ситуацию на улицах Тулы во время матча чемпионата России по футболу между местным "Арсеналом" и московским "Спартаком", заметных нарушений общественного порядка не допущено. Об этом сообщили ТАСС в областном Управлении МВД.
"Сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка. Никаких экстренных ситуаций на данный момент не происходит", - сказал начальник пресс-службы областного УМВД Андрей Ярцев, отвечая на вопрос агентства о поведении фанатов клуба "Спартак".
Между тем, тульские СМИ сообщили, что перед матчем 30-го тура чемпионата России фанаты столичной команды, ставшей чемпионом России, в центре города жгли файеры и дымовые шашки. Кроме того, сообщалось, что болельщики ворвались в один из супермаркетов, где пытались похитить алкоголь, усмирить их удалось только вызванным нарядом полиции.
Как отмечают местные спортивные издания, болельщики "Арсенала" традиционно поддерживают и столичный клуб ЦСКА.
"Сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка. Никаких экстренных ситуаций на данный момент не происходит", - сказал начальник пресс-службы областного УМВД Андрей Ярцев, отвечая на вопрос агентства о поведении фанатов клуба "Спартак".
Между тем, тульские СМИ сообщили, что перед матчем 30-го тура чемпионата России фанаты столичной команды, ставшей чемпионом России, в центре города жгли файеры и дымовые шашки. Кроме того, сообщалось, что болельщики ворвались в один из супермаркетов, где пытались похитить алкоголь, усмирить их удалось только вызванным нарядом полиции.
Как отмечают местные спортивные издания, болельщики "Арсенала" традиционно поддерживают и столичный клуб ЦСКА.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.