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РФПЛ наградила фотографа "Краснодара" и отметила болельщиков кубанской команды
В понедельник, 22 мая, в Москве в деловом центре "Амбер Плаза" прошел торжественный вечер "Премия Премьер", на котором Российский футбольный союз и Российская футбольная Премьер-Лига подвели итоги сезона 2016/2017 и наградили лауреатов. В нескольких номинациях были отмечены представители "Краснодара".
Лучший бомбардир последних двух сезонов Премьер-Лиги Фёдор Смолов был назван лучшим нападающим завершившегося Чемпионата России. Фотограф "Краснодара" Андрей Шрамко, вот уже 6 лет плодотворно работающий в структуре клуба, за свой высокий профессионализм получил награду "За большой вклад в популяризацию отечественного футбола". Также устроители вечера отметили и болельщиков краснодарского клуба как самых дисциплинированных в лиге и обеспечивших в завершившемся чемпионате высокую посещаемость домашних матчей – им был вручен приз "Двенадцатый игрок", который получил менеджер по работе с болельщиками Георгий Безбедов.
ФК "Краснодар"
Лучший бомбардир последних двух сезонов Премьер-Лиги Фёдор Смолов был назван лучшим нападающим завершившегося Чемпионата России. Фотограф "Краснодара" Андрей Шрамко, вот уже 6 лет плодотворно работающий в структуре клуба, за свой высокий профессионализм получил награду "За большой вклад в популяризацию отечественного футбола". Также устроители вечера отметили и болельщиков краснодарского клуба как самых дисциплинированных в лиге и обеспечивших в завершившемся чемпионате высокую посещаемость домашних матчей – им был вручен приз "Двенадцатый игрок", который получил менеджер по работе с болельщиками Георгий Безбедов.
ФК "Краснодар"
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