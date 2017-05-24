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"Уэмбли" окрасился в цвета ЦСКА в честь 10-летия открытия стадиона (фото)
Стадион "Уэмбли" в Лондоне ненадолго окрасился в цвета ЦСКА, сообщает Твиттер московской команды. Это произошло в рамках празднования десятилетия арены, которая в 2007 году открылась после реконструкции.
Арка "Уэмбли" окрашивалась в цвета всех команд, которые выступали на стадионе за последние 10 лет. Красно-синие провели на нем матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3) в декабре 2016 года.
Арка "Уэмбли" окрашивалась в цвета всех команд, которые выступали на стадионе за последние 10 лет. Красно-синие провели на нем матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3) в декабре 2016 года.
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