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"Уэмбли" окрасился в цвета ЦСКА в честь 10-летия открытия стадиона (фото)

Стадион "Уэмбли" в Лондоне ненадолго окрасился в цвета ЦСКА, сообщает Твиттер московской команды. Это произошло в рамках празднования десятилетия арены, которая в 2007 году открылась после реконструкции.

Арка "Уэмбли" окрашивалась в цвета всех команд, которые выступали на стадионе за последние 10 лет. Красно-синие провели на нем матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3) в декабре 2016 года.

"Уэмбли" окрасился в цвета ЦСКА в честь 10-летия открытия стадиона (фото)
Теги: ЦСКА Тоттенхэм Фото
Сегодня, 17:44
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(2)
№4 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 18:19) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
рука Слуцкого.
Регистрация: 9.11.2011
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 18:12) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
в честь Чемпионства Спартака и не такое бывает

Цитата: ciklop1970
Флагман Российского футбола !!!

трешка на Уэмбли от Тоттенхэма вот и вся причина sweat_smile
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: ciklop1970 serpuhov (Сегодня, 18:01) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Флагман Российского футбола !!!
Регистрация: 18.09.2013
№1 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 17:56) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Да ептаж твою, Ишаки!!!
Ну куда без вас? :)))
Регистрация: 11.06.2016
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