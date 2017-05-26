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Александр Дюков стал Председателем совета директоров "Зенита"

Бывший президент "Зенита" Александр Дюков занял должность председателя совета директоров клуба.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба "Зенита", объявив, что единогласным решением членов совета директоров Сергей Фурсенко возглавил "Зенит".

В "Зенита" приняли решение о создании единоличного исполнительного органа в лице председателя правления и президента. Таким образом, до завершения корпоративных процедур Фурсенко будет исполнять функции генерального директора клуба, которые ранее исполнял Максим Митрофанов, а после этого он станет главой "Зенита".

ФК "Зенит"
Теги: Дюков Зенит
Сегодня, 19:43
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№22 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 21:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Чтоб свиньи жрали

культурная столица - продолжайте осваивать кожаную флейту)))


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№21 Написал: grisha (Сегодня, 21:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DROOZD
это как стульями поменяться на пьянке.а жрать так и будут с одного корыта

Путин- медвкедев- Путин
Чтоб свиньи жрали
Регистрация: 19.04.2017
№20 Написал: fd65 (Сегодня, 21:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
От перестановки мест сумма не меняется..... Учите матчасть, болотные......)))))
Регистрация: 3.12.2016
№19 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 20:50) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Кумовья мля blush это как стульями поменяться на пьянке.а жрать так и будут с одного корыта


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№18 Написал: vlees1 (Сегодня, 20:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sidhe
Цитата: vlees1
ВПЕРЕД ЗА ПИТЕР

В перед, запитер. В зад за стрелку. В рот за цыгана smile

можно и так,новый заряд виража,топ же.
Регистрация: 13.05.2017
№17 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:41) #
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online

Цитата: vlees1
ВПЕРЕД ЗА ПИТЕР

В перед, запитер. В зад за стрелку. В рот за цыгана smile


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№16 Написал: vlees1 (Сегодня, 20:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Дежурные бараны сайта(внизу) уже "проявили свою озабоченность".
Вперёд Зенит!!!!

ВПЕРЕД ЗА ПИТЕР joy
Регистрация: 13.05.2017
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Дежурные бараны сайта(внизу) уже "проявили свою озабоченность".
Вперёд Зенит!!!!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№14 Написал: критик (Сегодня, 20:30) #
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дружбаны друг друга назначают!
Регистрация: 7.03.2017
№13 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 20:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sidhe
Даешь им Быстрова взад!

они в перед непрочь wink


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№12 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:15) #
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Рокернулись и дальше бабки прибивать! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№11 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:14) #
  • +2
  •  (8)
online

Цитата: VS1976
Вся пиДЕрская пиздобратия в сборе...

Даешь им Быстрова взад! laughing


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№10 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 20:09) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VS1976
Вся пиДЕрская пиздобратия в сборе....

laughing


--------------------
Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№9 Написал: vlees1 (Сегодня, 20:08) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Го след новость,Манчики главный тренер зенита laughing Будет Кокориных тренировать joy
Регистрация: 13.05.2017
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:05) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Дебилы joy


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 20:04) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Вся пиДЕрская пиздобратия в сборе.... stuck_out_tongue_winking_eye


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№6 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:57) #
  • +2
  •  (8)
online

Цитата: vit
чумазых... как хомячкоFF разводят....

Только дихлофос спасет болото!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:53) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees1
ТОП joy
только от перемены мест слагаемых сумма не меняется worried

Сумма- то, может, и не поменяется, а вот результат может быть разным
Говно+ палочка в сумме дают говно на палочке.
Или палочку с говном на конце.
Это сумма. Она не меняется.

А вот если взяться рукой за разные концы этой палочки- результат будет окуеть каким разным.....


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: vit (Сегодня, 19:53) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
чумазых... как хомячкоFF разводят....


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 19:51) #
  • +1
  •  (7)
online

Осталось Генку Орлова пристроить на должность директора по связям с общественностью.
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:45) #
  • -1
  •  (9)
online

3,14зДюков stuck_out_tongue_winking_eye


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: vlees1 (Сегодня, 19:44) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
ТОП joy
только от перемены мест слагаемых сумма не меняется worried
Регистрация: 13.05.2017
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