Александр Дюков стал Председателем совета директоров "Зенита"

Бывший президент "Зенита" Александр Дюков занял должность председателя совета директоров клуба.Об этом сегодня сообщила пресс-служба "Зенита", объявив, что единогласным решением членов совета директоров Сергей Фурсенко возглавил "Зенит".В "Зенита" приняли решение о создании единоличного исполнительного органа в лице председателя правления и президента. Таким образом, до завершения корпоративных процедур Фурсенко будет исполнять функции генерального директора клуба, которые ранее исполнял Максим Митрофанов, а после этого он станет главой "Зенита".