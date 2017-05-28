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Игорь Чугайнов: в этом сезоне у "Зенита" бюджет победил результаты

Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов прокомментировал изменения в руководстве питерского "Зенита".

"В клубе одно из самых лучших финансирований в стране. Спортивный результат должен соответствовать. Здесь же бюджет победил результаты. КПД получился низким. Думаю, изменения в клубе будут серьезными. Вспомните, как было 10 лет назад при Фурсенко, Сарсании и Адвокате. Это был треугольник, где каждому отводилось 33,3 процента. Все у них тогда получалось, и "Зенит" побеждал", - цитирует Чугайнова "Спорт-Экспресс".
Теги: Чугайнов Зенит
Сегодня, 10:27
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№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 10:44) #
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А у них так всегда. Вспоминайте, с какой целью они 120 лям на негров выкинули - хульковекселя с штопаным РондОном. "Наша цель 1/2 ЛЧ и золото России"(с) - Спагетти. И в результате даже из группы не вышли и в России - лукошко отсосиновиков собрали stuck_out_tongue_winking_eye
Кловуны анальные


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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