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Роберто Манчини договорился с "Зенитом" о личном контракте

28 мая в Милане состоялась личная встреча нового руководителя "Зенита" Сергея Фурсенко и итальянского специалиста Роберто Манчини.

В ходе встречи стороны окончательно согласовали детали контракта 52-летнего тренера с клубом из Санкт-Петербурга, сообщает "Чемпионат.сом".

Ожидается, что в середине следующей недели руководство "Зенита" объявит о расторжении контракта с Мирчей Луческу и официально назначит Манчини новым главным тренером команды.
Теги: Манчини Фурсенко Зенит
Сегодня, 18:45
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№28 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 20:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
У погранцов сегодня праздник. Тут всё ясно.
Но, остальные по какой гудят причине?
А повод есть, народ ликует не напрасно -
К нам едет... нет, не ревизор, а сам Манчини!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№27 Написал: ачуда (Сегодня, 20:09) #
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online

Из огня в пламя, для бомжей 17/18 это повторение 16/17 если не хуже.
Регистрация: 1.02.2017
№26 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nami-sv
Вы ещё узнаете что такое цыганское проклятие.

"худеющий" епт

Цитата: Веня Ерофеев
Ты дурак? Румыну не платить неустойку?

не...дурак ты! я ведь просто ссылку кинул


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№25 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 20:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
Кандидатура манчини не очень (
Регистрация: 10.09.2012
№24 Написал: ferrum Saint-Petersburg (Сегодня, 20:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
nami-sv,
Собственно позор и был...а отдушина, с манчестером 1 - 1 сыграли...Есть ещё что вспомнить?

"Ростов" Ростов-на-Дону, Россия Россия 3:2 (1:1) Германия "Бавария" Мюнхен, Германия Ростов-на-Дону


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Свиньи, склонные к бесчинству, на земле конечно есть, но уверен я, что свинству Человечества не съесть. С.Я.Маршак
Регистрация: 24.11.2012
№23 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 22911
Цитата: nami-sv
Вы ещё узнаете что такое цыганское проклятие.

Ты что так волнуешься?Скоро мы ещё увидим свинское шапито в ЛЧ!!!

Помню год назад такие же ушлёпки,пролетев с ЛЧ,предрекали Ростову позор.Жаба душит?Она у вас очень завистлива и высокомерна,даже по провинциальным меркам.
Регистрация: 9.08.2015
№22 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 19:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Цитата: syamtomov
Готовь, Цыган, чемоданище, куда бабло за неустойку складывать будешь! smile

У Цыгана не прописана опция о неустойке, поэтому он так и рвется отработать контракт до конца


Насмешил. Ты в это сам веришь!?
Регистрация: 14.06.2015
№21 Написал: vlees1 (Сегодня, 19:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 22911
Цитата: nami-sv
Вы ещё узнаете что такое цыганское проклятие.

Ты что так волнуешься?Скоро мы ещё увидим свинское шапито в ЛЧ!!!

Слушай,шапито мое слово,бан тебе
Регистрация: 13.05.2017
№20 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 19:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
syamtomov, А ты конечно контракт видел и даже читал
Регистрация: 24.05.2017
№19 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 19:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nami-sv
Вы ещё узнаете что такое цыганское проклятие.

Ты что так волнуешься?Скоро мы ещё увидим свинское шапито в ЛЧ!!!
Регистрация: 16.11.2014
№18 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вы ещё узнаете что такое цыганское проклятие.
Регистрация: 9.08.2015
№17 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 19:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи наверное контракт Луческу составляли,всё знают...
Регистрация: 16.11.2014
№16 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 19:27) #
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: utekay
«Зенит» не должен будет выплачивать неустойку тренеру команды Мирче Луческу

Ты дурак? Румыну не платить неустойку? А Манчини очень членовый вариант, объебасит и свалит , посмотрите его кредитную историю!


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№15 Написал: vlees1 (Сегодня, 19:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
7 лямов платить этому физруку ну хз)

а так вот интересная статья про него,писал болела зенита
My Webpage
Регистрация: 13.05.2017
№14 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:10) #
  • +2
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Цитата: tfu
У Цыгана не прописана опция о неустойке, поэтому он так и рвется отработать контракт до конца

А ты что, контракт видел?
Скорее всего, там есть пункт о том, что неустойка МЕНЬШЕ, чем та сумма, которую Цыган заработал бы в "Зените", тренируй он ещё год.
Регистрация: 6.08.2008
№13 Написал: Meatloaf (Сегодня, 19:10) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Отлично!)
Регистрация: 3.07.2016
№12 Написал: perekos Самара (Сегодня, 19:03) #
  • +2
  •  (4)

манчини известный мироед


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We are the champions - my friends!!!!
Регистрация: 10.08.2012
№11 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 19:02) #
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
Готовь, Цыган, чемоданище, куда бабло за неустойку складывать будешь! smile

У Цыгана не прописана опция о неустойке, поэтому он так и рвется отработать контракт до конца


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№10 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:01) #
  • +2
  •  (10)

Цитата: utekay
«Зенит» не должен будет выплачивать неустойку тренеру команды Мирче Луческу

Конечно!
Этим СМИ только "правду" клубы всегда предоставляют, чтобы они её выставили для всеобщего обозрения.
"Ну, ни копеечки этой цыганской роже не дадим. Ни копеечки!" laughing
Пусть дураков в другом месте поищут, а не среди любителей футбола. smirk
Регистрация: 6.08.2008
№9 Написал: Realist2000 (Сегодня, 19:00) #
  • +4
  •  (4)
online

Манчини к пенсии готовится.
Регистрация: 20.03.2017
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:57) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»

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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:56) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
ну все,теперь бомжи в след сезоне сократят отставание от "Спартака" до 7 очков scream


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№6 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 18:55) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Кто знает, расходы на тренеров в ФФП учитываются?

Учитывается, но Зенит обычно чёрным наликом оформляет аля "есть такой европейский юрист который палец зуб давал, что Плаческу без палева по расчётному счёту уйдёт". Новосельцевых опять же всяких наоформляют в десяток раз дешевле реальности. Когда ты спонсор ЛЧ можно всякое мутить.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№5 Написал: кандид (Сегодня, 18:53) #
  • +1
  •  (1)

Цыган проклянет бомжей
Регистрация: 29.09.2016
№4 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 18:51) #
  • +1
  •  (5)

Гы-ы-ы! Напрасно надеетесь, что Каррера "своего" мочить не будет.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 18:48) #
  • 0
  •  (8)
online

Кто знает, расходы на тренеров в ФФП учитываются?
Регистрация: 22.09.2009
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:47) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
ну не знаю...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:47) #
  • +3
  •  (7)

Готовь, Цыган, чемоданище, куда бабло за неустойку складывать будешь! smile
Регистрация: 6.08.2008
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