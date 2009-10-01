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Роберто Манчини договорился с "Зенитом" о личном контракте
28 мая в Милане состоялась личная встреча нового руководителя "Зенита" Сергея Фурсенко и итальянского специалиста Роберто Манчини.
В ходе встречи стороны окончательно согласовали детали контракта 52-летнего тренера с клубом из Санкт-Петербурга, сообщает "Чемпионат.сом".
Ожидается, что в середине следующей недели руководство "Зенита" объявит о расторжении контракта с Мирчей Луческу и официально назначит Манчини новым главным тренером команды.
В ходе встречи стороны окончательно согласовали детали контракта 52-летнего тренера с клубом из Санкт-Петербурга, сообщает "Чемпионат.сом".
Ожидается, что в середине следующей недели руководство "Зенита" объявит о расторжении контракта с Мирчей Луческу и официально назначит Манчини новым главным тренером команды.
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