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Сергей Передня: сегодня был не день "Оренбурга"

Бывший главный тренер "Луч-Энергии" Сергей Передня прокомментировал выход "СКА-Хабаровск" в РФПЛ.

"Для "СКА-Хабаровск" выход в премьер-лигу – достижение. Мало кто верил в команду, но ребята молодцы. Здорово сыграли в первой игре, ответной. Пенальти – это лотерея, а нереализованный 11-метровый от Георгиева повлиял на игру. Сегодня был не день "Оренбурга", - цитирует Передню "Спорт-Экспресс".
Теги: Передня СКА-Хабаровск Оренбург
Вчера, 22:36
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№2 Написал: ВИКНИКСОР (Вчера, 23:06) #
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Сегодня-День пограничника.
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: fd65 (Вчера, 22:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Под Зенит не надо было ложиться, и был бы их день...
Регистрация: 3.12.2016
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