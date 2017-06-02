Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Денис Глушаков: в сборной все клубные дела сразу отошли на второй план

Победа "Спартака" в чемпионате России осталась в истории, на данный момент все мысли игроков связаны со сборной страны и предстоящим Кубком конфедераций, заявил полузащитник красно-белых и национальной команды Денис Глушаков.

"Несмотря на то, что празднование чемпионства действительно получилось бурным - праздновали ведь всей страной, - как только переступил порог отеля все клубные дела сразу отошли на второй план. Сейчас все мысли только о национальной команде, победа в чемпионате России осталась в истории, впереди новые вызовы. Кубок конфедераций - хороший турнир, не всем игрокам суждено принять в нем участие. Интересно проверить свои силы, посмотреть на себя перед чемпионатом мира", - цитирует Глушакова ТАСС.
Теги: Глушаков Сборная России Спартак
Сегодня, 20:12
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: RRRHHH (Сегодня, 20:18) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да Денис новые вызовы впереди, сейчас кк дальше лига чемп.,сейчас как никогда поменьше интервью и побольше тренироваться.


--------------------
Одна жизнь, одна команда. СПАРТАК - НАВСЕГДА!
Регистрация: 7.05.2017
№1 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 20:16) #
  • -3
  •  (3)

Не прибрехивай дурачок...Свиньи не вся страна.
Регистрация: 24.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.