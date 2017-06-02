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Владимир Габулов: сборной России никого не нужно бояться
Голкипер сборной России Владимир Габулов поделился ожиданиями от грядущего Кубка конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России.
"Никого не нужно бояться. Реальности футбола таковы, что нужно играть с разными соперниками. С каждой сборной, каждой командой выходить и добиваться результата. Нужно сделать одну важную вещь — хорошо подготовиться к каждому матчу. Выходить и играть на победу, не боясь ничего, и всё будет хорошо.
Болельщики не воспринимают всерьёз сборную России? Это неприятно. Конечно, есть объективные причины. Например, результаты на последних чемпионатах мира и Европы. Но мы будем стараться менять это отношение своей игрой. В любом случае перед каждым турниром и матчем нужно верить, надеяться и поддерживать команду. Это очень важно. Без поддержки ни одна футбольная команда не может достигнуть положительного результата. Позитивная энергия, поддержка всегда влияют на достижение победы", - цитирует Габулова "Чемпионат.сом".
"Никого не нужно бояться. Реальности футбола таковы, что нужно играть с разными соперниками. С каждой сборной, каждой командой выходить и добиваться результата. Нужно сделать одну важную вещь — хорошо подготовиться к каждому матчу. Выходить и играть на победу, не боясь ничего, и всё будет хорошо.
Болельщики не воспринимают всерьёз сборную России? Это неприятно. Конечно, есть объективные причины. Например, результаты на последних чемпионатах мира и Европы. Но мы будем стараться менять это отношение своей игрой. В любом случае перед каждым турниром и матчем нужно верить, надеяться и поддерживать команду. Это очень важно. Без поддержки ни одна футбольная команда не может достигнуть положительного результата. Позитивная энергия, поддержка всегда влияют на достижение победы", - цитирует Габулова "Чемпионат.сом".
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