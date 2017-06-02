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Геннадий Орлов: Дзюбу никак не могут вылечить, это какое-то хроническое заболевание
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба должен пройти углубленное медицинское обследование, чтобы выявить причины травмы и подготовиться к главной цели - чемпионату мира 2018 года, считает телекомментатор Геннадий Орлов.
"Дзюбу никак не могут вылечить, это какое-то хроническое заболевание. Он уже целый год мучается, ему нужно сейчас серьезно обследоваться. Врачи бессильны, и это больше всего беспокоит. А что касается сборной, там тренер найдет замену - есть Федор Смолов, но у него другой стиль игры.
Два года они не могут разобраться, что за травма у Олега Шатова, и первая операция у Игоря Смольникова тоже была не слишком удачная. Все зависит от квалификации врачей, но, к сожалению, медицина не всегда может помочь. Главное - выяснить причину травмы Артема, понять, что к чему, ему нужно вылечиться. Мы видели, что все время он мучился, что с поля он часто уходил прихрамывая, все время испытывал какой-то дискомфорт.
Как я понимаю, главная его цель - чемпионат мира 2018 года, поэтому надо серьезно подготовиться к сезону", - цитирует Орлова ТАСС.
"Дзюбу никак не могут вылечить, это какое-то хроническое заболевание. Он уже целый год мучается, ему нужно сейчас серьезно обследоваться. Врачи бессильны, и это больше всего беспокоит. А что касается сборной, там тренер найдет замену - есть Федор Смолов, но у него другой стиль игры.
Два года они не могут разобраться, что за травма у Олега Шатова, и первая операция у Игоря Смольникова тоже была не слишком удачная. Все зависит от квалификации врачей, но, к сожалению, медицина не всегда может помочь. Главное - выяснить причину травмы Артема, понять, что к чему, ему нужно вылечиться. Мы видели, что все время он мучился, что с поля он часто уходил прихрамывая, все время испытывал какой-то дискомфорт.
Как я понимаю, главная его цель - чемпионат мира 2018 года, поэтому надо серьезно подготовиться к сезону", - цитирует Орлова ТАСС.
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