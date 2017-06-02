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Геннадий Орлов: Дзюбу никак не могут вылечить, это какое-то хроническое заболевание

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба должен пройти углубленное медицинское обследование, чтобы выявить причины травмы и подготовиться к главной цели - чемпионату мира 2018 года, считает телекомментатор Геннадий Орлов.

"Дзюбу никак не могут вылечить, это какое-то хроническое заболевание. Он уже целый год мучается, ему нужно сейчас серьезно обследоваться. Врачи бессильны, и это больше всего беспокоит. А что касается сборной, там тренер найдет замену - есть Федор Смолов, но у него другой стиль игры.

Два года они не могут разобраться, что за травма у Олега Шатова, и первая операция у Игоря Смольникова тоже была не слишком удачная. Все зависит от квалификации врачей, но, к сожалению, медицина не всегда может помочь. Главное - выяснить причину травмы Артема, понять, что к чему, ему нужно вылечиться. Мы видели, что все время он мучился, что с поля он часто уходил прихрамывая, все время испытывал какой-то дискомфорт.

Как я понимаю, главная его цель - чемпионат мира 2018 года, поэтому надо серьезно подготовиться к сезону", - цитирует Орлова ТАСС.
Теги: Орлов Зенит Сборная России
Сегодня, 21:15
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21
(2)
№21 Написал: Pax Spartacus (Сегодня, 22:04) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
до Дзюба мразота конченная.

Во-первых, это даже не вопрос, во-вторых, представил себе Шрека, Месси, Буффона - а не, не поеду в сборную, чет мне как-то не как-то... "Все и ломит, и болит и в груди огнем палит... Я давно подозреваю у себя энцефалит" Их из сборной можно только ВЫГНАТЬ - и то не сразу, они полудохлыми поедут! А это ГОВНО... Гнилое... Голубое... Симулянт епаный - и на поле и вне его


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Король вернулся!
Регистрация: 2.06.2017
№20 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:57) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: Сибирячок
Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о физическом состоянии форварда Артёма Дзюбы, который покинул расположение национальной команды.

"В настоящее время клинически значимых проблем с коленным суставом у Артема Дзюбы нет, не было их ни до сбора, ни в его начале. Однако функциональное состояние игрока не позволяет переносить предложенные нагрузки, что ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к столь важному турниру.

Если именно это правда, до Дзюба мразота конченная.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№19 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:55) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Skyline
сколько дегенератов в комментах. я на вас посмотрю когда вы будете мучатся от боли что уснуть не сможете.
дебилы бля.

Нах иди, балбес. У Шлюбы нет проблем с коленом и нет боли. У него функциональное состояние плохое. Ты знаешь, что это, придурок? Это нежелание въябывать не тренировках.

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о физическом состоянии форварда Артёма Дзюбы, который покинул расположение национальной команды.

"В настоящее время клинически значимых проблем с коленным суставом у Артема Дзюбы нет, не было их ни до сбора, ни в его начале. Однако функциональное состояние игрока не позволяет переносить предложенные нагрузки, что ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к столь важному турниру.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№18 Написал: Rasmus (Сегодня, 21:52) #
  • +3
  •  (5)

Дзюбе надо было раньше голову лечить, а теперь бесполезно, у него не с коленом проблемы.
Регистрация: 21.03.2017
№17 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:50) #
  • -9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
сколько дегенератов в комментах. я на вас посмотрю когда вы будете мучатся от боли что уснуть не сможете.
дебилы бля.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№16 Написал: Hitman (Сегодня, 21:50) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
хронь,у дзюбы может быть одно хроническое заболевание-это звездабольство
Регистрация: 20.04.2017
№15 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:48) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Файзуллин Бздюбе привет передаёт


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№14 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 21:47) #
  • -8
  •  (10)

Пусть Артём отдохнёт.
Подлечится, а там с новыми силами помогать Зениту бороться за золото!
Желаем Артёму скорейшего ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ и возвращения в футбольный строй!
В целом, в этом сезоне он хорошо сыграл за Зенит.
Надо Артёму и дальше стараться играть стабильно.
Будет здоровье, будет и стабильная игра.
Время есть чтобы подлечиться и восстановиться к новому сезону.
Надо провести это время с пользой для укрепления здоровья!
Желаем Артёму больших футбольных достижений вместе с Зенитом!
Предстоит упорная борьба за ЗОЛОТО и здоровье здесь Артёму пригодится
Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!
Регистрация: 8.05.2017
№13 Написал: Pax Spartacus (Сегодня, 21:45) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees1
Термиты?

Дятлы... Кокоша постарался с Кержаковым


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Король вернулся!
Регистрация: 2.06.2017
№12 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:43) #
  • +2
  •  (4)
online

это он о чем и в каком смысле?
Регистрация: 20.04.2016
№11 Написал: vlees1 (Сегодня, 21:37) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Термиты?
Регистрация: 13.05.2017
№10 Написал: Димас (Сегодня, 21:34) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
шлюба, если не сдулся, то сдуется... как и Быстров давиче..
Регистрация: 3.04.2017
№9 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 21:33) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Бавария»
Да на хер ему надо ,полетел отдыхать, а то без отпуска бы остался Щас на сборах Газпрома уже будет здоров как бык.Надеюсь Черчесов сделал выводы
Регистрация: 20.05.2017
№8 Написал: Димас (Сегодня, 21:33) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
m7rf_2,
согласен, предателей никто не любит
Регистрация: 3.04.2017
№7 Написал: AVG Россия (Сегодня, 21:28) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Одеревенение
Регистрация: 18.11.2016
№6 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:27) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Да не только Дзюбу...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№5 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 21:24) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Это карма за предательство, епта.
Регистрация: 11.06.2016
№4 Написал: язва (Сегодня, 21:23) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Питерцы должны быть рады только


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"SHIGA". ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 25.09.2016
№3 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 21:22) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Это говорит только о квалификации врачей, по крайней мере в плане постановки точного диагноза... У них ведь не психические травмы, а физические, значит, "плохо" обследуют...
Регистрация: 24.09.2013
№2 Написал: Pax Spartacus (Сегодня, 21:22) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюбит черепной коробки. Хроническая бачковая недостаточность. Последствие постоянного отравления корюшкой


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Король вернулся!
Регистрация: 2.06.2017
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:18) #
  • +1
  •  (5)
online

Тебя и Шлюбу уже не вылечишь...


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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