Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:33
Девушек с третьим размером груди ищут для работы в вип-ложах на Кубке конфедераций в Петербурге (11)
Девушек с третьим размером груди ищут для работы в вип-ложах на Кубке конфедераций в Петербурге (11)
18:35
Концессионное соглашение с "Зенитом" по стадиону "Санкт-Петербург" будет подписано до конца года
Концессионное соглашение с "Зенитом" по стадиону "Санкт-Петербург" будет подписано до конца года
17:29
Азер Алиев интересен клубам РФПЛ (6)
Азер Алиев интересен клубам РФПЛ (6)
17:21
Эдуард Безуглов: функциональное состояние Дзюбы не позволяет переносить предложенные нагрузки (5)
Эдуард Безуглов: функциональное состояние Дзюбы не позволяет переносить предложенные нагрузки (5)
14:27
Александр Беленов: как отразить пенальти Роналду? Для этого сначала нужно попасть в состав (1)
Александр Беленов: как отразить пенальти Роналду? Для этого сначала нужно попасть в состав (1)
13:57
Юрий Семин: уже 20 финалов Лиги чемпионов не пропускаю, интересно, куда куда двигается футбол (6)
Юрий Семин: уже 20 финалов Лиги чемпионов не пропускаю, интересно, куда куда двигается футбол (6)
Василий Уткин: Манчини нельзя назвать тренером, который гарантирует результат
Известный футбольный комментатор Василий Уткин считает, что для Роберто Манчини будет позором, если он проиграет очное противостояние Массимо Каррере.
"Видимо Фурсенко и Манчини всё это время где-то вместе ходили. Они одновременно исчезли и вместе вернулись. Да, Манчини был выдающимся игроком, но он является идеальной болонкой для ношения клубного шарфа. Считаю, что Манчини нельзя назвать тренером, который гарантирует результат. Вот если Каррера накостыляет Манчини, то это будет окончательным позором для Роберто", - цитирует Уткина "Спорт FM".
"Видимо Фурсенко и Манчини всё это время где-то вместе ходили. Они одновременно исчезли и вместе вернулись. Да, Манчини был выдающимся игроком, но он является идеальной болонкой для ношения клубного шарфа. Считаю, что Манчини нельзя назвать тренером, который гарантирует результат. Вот если Каррера накостыляет Манчини, то это будет окончательным позором для Роберто", - цитирует Уткина "Спорт FM".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.