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Василий Уткин: Манчини нельзя назвать тренером, который гарантирует результат

Известный футбольный комментатор Василий Уткин считает, что для Роберто Манчини будет позором, если он проиграет очное противостояние Массимо Каррере.

"Видимо Фурсенко и Манчини всё это время где-то вместе ходили. Они одновременно исчезли и вместе вернулись. Да, Манчини был выдающимся игроком, но он является идеальной болонкой для ношения клубного шарфа. Считаю, что Манчини нельзя назвать тренером, который гарантирует результат. Вот если Каррера накостыляет Манчини, то это будет окончательным позором для Роберто", - цитирует Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин Манчини Зенит
Сегодня, 21:21
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14
(3)
№14 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 22:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да, Манчини был выдающимся игроком, но он является идеальной болонкой для ношения клубного шарфа. Считаю, что Манчини нельзя назвать тренером, который гарантирует результат.

Никого из наших такое определение не напоминает??? мне так сразу и очень напомнило.
свят, свят, свят.... тьфу. тьфу, тьфу.. sunglasses

Цитата: Kolpino2
А вообще же, полное имя Манчини: Роберто Гениус Спартак энд ЦСКА Замочини.

Или, более вероятно: простой обычный Макчикен. sunglasses


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№13 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А какой тренер гарантирует нам результат? Вась?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№12 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:01) #
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Цитата: maradona72
Роберто Гениус у Спартака отсасини энд а ЦСКА Замочини.
Вот так правильно звучит его фамилия.
Ну, может, он, ввиду тотального преимущества Зенита, и сплавит младшему члену итальянской футбольной мафии игру второго круга. Правда, как у мафии принято, отдавать будете два сезона.
Регистрация: 12.11.2007
№11 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:53) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
У Манчини есть великолепное прошлое и настоящее...скоро будущее, Газпром-мечты сбываются...
Регистрация: 15.12.2013
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:47) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
Манагер он, а не тренер. Каррера тренер


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:42) #
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Цитата: Kolpino2
полное имя Манчини: Роберто Гениус Спартак энд ЦСКА Замочини.

Итальянский ты не бельмес.

Роберто Гениус у Спартака отсасини энд а ЦСКА Замочини.
Вот так правильно звучит его фамилия.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: interested (Сегодня, 21:41) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Раскрякалась утка на РуФу.
Регистрация: 18.10.2013
№7 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:39) #
  • -1
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Цитата: robinzen
Может, Каррера - новый тренерский гений и его в Европе через пару лет "с руками оторвут"?

Хм. Гениальные тренеры Спартака вне Спартака словно карпы, выброшенные на берег. Только водкой с рыбалкой и спасаются. А те, кого "с руками и ногами" в Спартаке проваливаются.
А вообще же, полное имя Манчини: Роберто Гениус Спартак энд ЦСКА Замочини.
Регистрация: 12.11.2007
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:34) #
  • +1
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Это смотря какой
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 21:32) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Человек не провёл ещё ни одной тренировки, а его уже с говном смешали


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:29) #
  • -1
  •  (1)

Уася конечно немного переигрывает. Главное , кто именно в конце сезона будет на первом месте.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 21:27) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Время покажет))
Регистрация: 24.09.2013
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:26) #
  • +2
  •  (4)
online

Гарант результата известно кто. Мутко.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 21:26) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Вот если Каррера накостыляет Манчини, то это будет окончательным позором для Роберто

Хм, это почему? Может, Каррера - новый тренерский гений и его в Европе через пару лет "с руками оторвут"?
Регистрация: 24.09.2013
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