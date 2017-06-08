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Сергей Фурсенко пообещал болельщикам "Зенита" выиграть Лигу Европы

Сегодня вечером в офисе "Зенита" состоялась закрытая встреча нового руководителя клуба Сергея Фурсенко и избранных болельщиков, сообщает "Фонтанка".

Болельщиков выбирали слепым способом среди обладателей абонементов с 2008-го года. На встрече присутствовало около 150 человек.

В рамках встречи Фурсенко сообщил, что задача в предстоящем розыгрыше Лиги Европы только одна: победа. Потому что в 2006-м году он обещал три Еврокубка за 10 лет, два выиграли, а время уходит.

Также новый глава "Зенита" рассказал, что тренера Роберто Манчини приглашали с конкретной задачей: выиграть Лигу Чемпионов. Что же касается новых игроков, то в ближайшее время команду усилят два сильных, дорогих футболиста, которые, по словам Фурсенко, всем точно понравятся.
Теги: Фурсенко Зенит
Вчера, 23:01
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№47 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
ты наверное забыл что раньше в ХУЕФА играли на вылет и не было никаких групповых стадий

Когда Зенит его выиграл, уже были.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№46 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 00:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Знатный балабол этот Фурсенка.

На дурака не нужен нож - ему немного попоешь - и делай с ним что хошь. У него же целевая аудитория - дебылы(с) как их назвал их же капитан.


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№45 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Rex Ultima

Опять брехня:
С сезона 2009/10 он получил название Лига Европы УЕФА с изменением формата турнира по аналогии с Лигой чемпионов

Раз брехня, ответь что изменилось. И еще на поставленный ниже вопрос.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№44 Написал: Hitman (Сегодня, 00:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Еще раз, специально для тебя: в случае с ЛЕ турнир сменил только название, в случае с ЛЧ - всю структуру

ты наверное забыл что раньше в ХУЕФА играли на вылет и не было никаких групповых стадий
Цитата: Black Fox
Теперь в него вряд ли попадут Русенборги и Легии.

не стыдно снова врать?Легия например играла недавно,сезон 2016-2017
Регистрация: 20.04.2017
№43 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 00:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
ну на титул чемпиона мира сборная РФ все еще претендует
в словам этого человека нужно прислушиваться


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№42 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 00:02) #
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Болеет за:
«Бавария»
Один клоун Луческу ушел,пришел новый .В голубом шапито новая программа!!!
Регистрация: 20.05.2017
№41 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 00:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Не произошло структурной перестройки турнира.

Опять брехня:
С сезона 2009/10 он получил название Лига Европы УЕФА с изменением формата турнира по аналогии с Лигой чемпионов


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№40 Написал: Black Fox (Вчера, 23:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
Хочу ответа на простой вопрос: если по какому-то чудовищному стечению обстоятельств Спартак не сможет занять привычное 1-2 место в группе, а станет всего лишь третьим, будет ли Спартак сливать 1/16 финала ЛЕ? Ведь это турнир не для успешных клубов.
Так что же?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№39 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:58) #
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Болеет за:
«Локомотив»
У-гу, а по его же словам нашим футболистам предстоит выиграть ЧМ в следующем году.
Знатный балабол этот Фурсенка.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№38 Написал: Black Fox (Вчера, 23:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
я с тебя офигеваю,в случае с говночашкой это ничего страшного,а вот ЛЧ это Д

Еще раз, специально для тебя: в случае с ЛЕ турнир сменил только название, в случае с ЛЧ - всю структуру. Теперь в него вряд ли попадут Русенборги и Легии.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№37 Написал: CSKA-180505 Североморск (Вчера, 23:57) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Время ушло если быть верным арифметике...
Регистрация: 24.10.2007
№36 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
хорошая шутка


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№35 Написал: Hitman (Вчера, 23:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Не произошло структурной перестройки турнира. Он точно такой же, как в 2008. А вот ЛЧ от Кубка чемпионов отличается кардинально тем, что в ней теперь участвуют не только чемпионы.

я с тебя офигеваю,в случае с говночашкой это ничего страшного,а вот ЛЧ это ДА joy простой вопрос,если все было так хорошо и прекрасно стали бы тогда что то менять?И там и там смысл изменений был в повышение зрелищности,другое дело как это получилось
Регистрация: 20.04.2017
№34 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:54) #
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online

Что же касается новых игроков, то в ближайшее время команду усилят два сильных, дорогих футболиста, которые, по словам Фурсенко, всем точно понравятся.
ну-ууу, твоим-то словам верить.. smile
Снейдер и ещё что-то типа того.. Короч, всем пипец!
Конечно, все покупки и продажи будут идти только после обсуждения с Манчини. Мы обсуждали трансфер Нобоа. Роберто хотел видеть его в команде. В этом плане можно сказать, что «Зенит» ожидает перестройка. Нам нужны более сильные иностранцы и россияне», - заявил Сарсания.
smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№33 Написал: VS1976 ЮФО (Вчера, 23:51) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кристоф,
Не жаловались... просто надоела беспардонная ложь от первых лиц государства и прокремлевских СМИ....Почему то очень часто реальные дела расходятся с их (его) обещаниями. Одно создание 20 млн высокотехнологичных рабочих мест чего стоит. 5 лет прошло....воз и ныне там.... и т.д. Ложь, на всех уровнях...Вот и этот чудак лжет и не краснеет, ибо в говне команда, без админ ресурса и вливания громадных денег ничего не выходит. Вот он и лжет, как его наместник...


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№32 Написал: Hitman (Вчера, 23:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Ок. В прошлом еврокубковом сезоне мы там играли. А вы когда?

играли это громко сказано,мы выступали в 2012 и что дальше?ты видимо о прошлом хочешь поговорить?)Спартак в 90 играл регулярно в ЛЧ и заработал больше всех евроочков для страны,которыми вы так любите кичиться,а что в это время делал Зенит?
Регистрация: 20.04.2017
№31 Написал: Black Fox (Вчера, 23:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
по твоей логике вы не выигрывали ЛЕ,а выиграли морально устаревший кубок ХУЕФА,который умирал и был упразднен в ЛЕ,но который не добавил престижности и популярности

Не произошло структурной перестройки турнира. Он точно такой же, как в 2008. А вот ЛЧ от Кубка чемпионов отличается кардинально тем, что в ней теперь участвуют не только чемпионы.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№30 Написал: Hitman (Вчера, 23:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
В другом турнире. В группе с Легией, Блекберном и Русенборгом. Не позорился бы ты, сравнивая с нынешней ЛЧ...А в ней рекорд среди российских клубов принадлежит нам - 5 побед из 6.

по твоей логике вы не выигрывали ЛЕ,а выиграли морально устаревший кубок ХУЕФА,который умирал и был упразднен в ЛЕ,но который не добавил престижности и популярности
Регистрация: 20.04.2017
№29 Написал: Black Fox (Вчера, 23:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman

сначала за себя нужно отвечать,а не скрывать беспомощность зенита задавая встречные вопросы

Ок. В прошлом еврокубковом сезоне мы там играли. А вы когда?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№28 Написал: Hitman (Вчера, 23:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Вы сами то туда впервые за сколько лет попали?

сначала за себя нужно отвечать,а не скрывать беспомощность зенита задавая встречные вопросы,понимаешь Спартак уже в ЛЧ на сегодняшний день,зенита на сегодняшний день нет даже в ЛЕ,попадется условный Апоэль и плакали ваши мечты о говночашке
Регистрация: 20.04.2017
№27 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:42) #
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online

«Зенит» – это похороны. 5 футболистов, убивших свою карьеру в Санкт-Петербурге:
Алехандро Домингес, Александр Бухаров, Кристиан Ансальди, Александр Рязанцев, Иван Новосельцев.. Так что игрокам, которые были звездами в командах Курбана Бердыева, переход в «Зенит» противопоказан – еще никому не удалось сохранить свой звездный статус. Впрочем, вряд ли дело только в ауре Бердыева: в «Зените» пропадали и лидеры других команд. Например, Бруну Алвеш, купленный за 22 миллиона евро и проданный позже за 5,5. Или Соломон Рондон, которого продали через год при первой же возможности, сведя потери к минимуму. До сих пор в «Зените» остается бывший вундеркинд Александр Кокорин, не получивший вызов в сборную. Были и менее именитые игроки вроде Ивана Соловьева – талантливый парень убежал из «Динамо» на огромную зарплату, а теперь играет за воронежский «Факел».
Кристиан Нобоа – это как раз то, что нужно «Зениту»?!.. smirk
А этого словоблуда уже слышали несколько лет назад..
Да и про долги в РФС он как-бы отбрехался.. Болото, всё тонет неизвестно куда..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№26 Написал: Кристоф (Вчера, 23:42) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VS1976
Едро вместе с Путькой уже 14 лет обещают... ничего народ верит и все ждёт, ждёт.....

Надо понимать что до Путина ты и\или твои родители жили намного лучше чем сейчас?
Регистрация: 16.08.2008
№25 Написал: Rex Ultima (Вчера, 23:41) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Руководство «Манчестер Юнайтед» откажется продлевать контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на источник.

Засрания на низком старте


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№24 Написал: Black Fox (Вчера, 23:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
чтобы лечь в ЛЧ нужно туда сначала попасть,но для вас это космос как сказал бы Слуцбургер)

Вы сами то туда впервые за сколько лет попали?

Цитата: Hitman
Мы выходили из группы с максимальным количеством очков

В другом турнире. В группе с Легией, Блекберном и Русенборгом. Не позорился бы ты, сравнивая с нынешней ЛЧ...А в ней рекорд среди российских клубов принадлежит нам - 5 побед из 6.
Зато, можешь утешиться, у вас есть другой рекорд - по наиболшему количеству пропущенных мячей и проигранных матчей. 2-18, помнишь? grinning


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№23 Написал: Rex Ultima (Вчера, 23:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Чего нельзя сказать о любителях полежать под киприотами и швейцарцами...

АЕЛ? АПОЕЛ? поеБазель? Хоть перерывы делайте


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№22 Написал: Black Fox (Вчера, 23:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Red_Dragon
а не Фурса ли обещал, что Россия в следующем году чемпионом мира станет?

Цитата
"Уверен, что сборная России может выиграть чемпионат мира 2018 года."
Кто скажет, что не может, хотя бы в теории?


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№21 Написал: Hitman (Вчера, 23:35) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Выиграть говночашку - престижнее, чем лечь под всех в ЛЧ. Ну ты и сам в курсе.

чтобы лечь в ЛЧ нужно туда сначала попасть,но для вас это космос как сказал бы Слуцбургер))Мы выходили из группы с максимальным количеством очков,а вы выползали с самым минимальным кол-вом очков))
Регистрация: 20.04.2017
№20 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:34) #
  • -4
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VS1976
Едро вместе с Путькой уже 14 лет обещают... ничего народ верит и все ждёт, ждёт.....

Причём тут народ, с народом это в другую команду, к любителям сафари и прочей экзотики..


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№19 Написал: Red_Dragon (Вчера, 23:34) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
а не Фурса ли обещал, что Россия в следующем году чемпионом мира станет?

Цитата: Black Fox
Чего нельзя сказать о любителях полежать под киприотами и швейцарцами...

ты забыл Польшу(с) smile а еще под уфимцами и туляками smile
Регистрация: 18.03.2017
№18 Написал: Black Fox (Вчера, 23:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Rex Ultima
Питерское быдло думает, что в Европе их Иванов судить будет

Мы знаем, кто и как судит в Европе, благо каждый год там играем и доходим до евровесны. Чего нельзя сказать о любителях полежать под киприотами и швейцарцами...

Цитата: Hitman
не удивлюсь что в Питере по прежнему считают говночашку престижнее ЛЧ

Выиграть говночашку - престижнее, чем лечь под всех в ЛЧ. Ну ты и сам в курсе.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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