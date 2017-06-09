Опрос:

Новости партнеров

Ринат Билялетдинов: Березуцкие и Игнашевич еще многим дадут фору по уровню мастерства

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился мнением о продлении братьями Березуцкими и Сергеем Игнашевичем контрактов с ЦСКА.

"Продление Березуцкими и Игнашевичем контракта с ЦСКА — отличная новость. Можно сколько угодно говорить о необходимости омоложения, но в команде должны быть люди, способные передать молодежи свой опыт. К тому же, судя по качеству игры более молодых защитников, эти игроки еще многим дадут фору по уровню мастерства. Это относится не только к ЦСКА, но и к сборной", - цитирует Билялетдинова "Газета.ру".
Теги: Билялетдинов Р. Березуцкий В. Игнашевич ЦСКА
Сегодня, 05:44
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.