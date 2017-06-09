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Михаил Гершкович: не понимаю назначения Кучука и Кецбая

Назначение белорусского специалиста Леонида Кучука главным тренером "Ростова" вызывает вопросы, сообщил глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.

"Я не понимаю этого назначения. Кучук уже много раз работал в России. Да, он неплохой тренер. Мне просто не понятно, почему руководители не обращают внимания на российских тренеров, которые сейчас без работы и вполне могли возглавить "Ростов". Так что это назначение вызывает вопросы так же, как и назначение (Темура) Кецбая в "Оренбург". Нужно было, наверное, тренера, который знает эту систему. Ведь ФНЛ – это достаточно специфическая лига. Мне трудно говорить, по каким параметрам его назначили.

У нас есть специалисты: (Сергей) Павлов, (Омари) Тетрадзе, (Сергей) Ташуев, (Андрей) Канчельскис, (Сергей) Юран, (Сергей) Горлукович. Очень рад за то, что (Игорь) Колыванов принял "Торпедо". Это правильное решение. Почему эти специалисты не востребованы, можно только догадываться. Но, во всяком случае, такие назначения (как Кучука и Кецбая) необдуманные", - цитирует Гершковича "Р-Спорт".
Теги: Гершкович Кучук
Сегодня, 19:26
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№2 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 20:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Голеодор
Кучук и Кецбая показывали неплохую игру со своими командами

О Кецбая ничего не скажу, но Кучук ... Он хоть из одной команды ушел по-мирному?
Регистрация: 8.09.2012
№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 20:08) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Алания»
Кучук и Кецбая показывали неплохую игру со своими командами, а вышеперечисленные тренера никакой интересной игры не смогли наладить с подопечными им командами. Зачем в очередной раз наступать на одни и те же грабли?... wink
Регистрация: 3.05.2015
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