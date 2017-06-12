Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Анатолий Тимощук продолжит работу в штабе Роберто Манчини

В тренерском штабе "Зенита" продолжит работу Анатолий Тимощук, который пришел в марте этого года в должности ассистента Мирчи Луческу, сообщает "Спорт день за днем".

Бирюков, который с 2006 года работает с вратарями основной команды, пока не знает, останется ли на этой должности. 59-летний специалист ждет решения руководства и главного тренера Роберто Манчини, именно они определят будущее Бирюкова. "Зенит" точно покинет начальник команды Евгений Кошелев, работающий с командой с июня 2014 года. Кроме того, как утверждает источник, вместе с Манчини в Петербург приедет три специалиста, в том числе и тренер вратарей.
Теги: Тимощук Манчини Зенит
Сегодня, 18:18
Напечатать
18
(0)
№18 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 19:14) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Ты что, серьезно думаешь, что какие-нибудь... Лукойловские или ВТБ-шные или любые другие...будут лучше управлять футболом или государством?


Нет, но сейчас ваши законтачены. smirk Хлебай полной дырявой ложкой.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№17 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 19:13) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»

--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№16 Написал: vertel латвия (Сегодня, 19:13) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Анатолий Тимощук продолжит работу в штабе Роберто Манчини
Вот уж что, что, а это меньше всего волнует болельщика, так что могли и не писать.
Регистрация: 13.11.2009
№15 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 19:12) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ziggy
Мутки Газпрома идут уже на уровне транснациональных компаний

Ты что, серьезно думаешь, что какие-нибудь... Лукойловские или ВТБ-шные или любые другие...будут лучше управлять футболом или государством? Или что - для людей? Узко-клубно-лобый наивняк.
Регистрация: 24.09.2013
№14 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:08) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Свиньи, мимо прошли.

Цитата: Blessing
не ваше свинячье дело

Цитата: Blessing
отпетые свиньи.

браво ты номер 1 ,
продолжай истерить дальше прастетутко yum


--------------------
"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№13 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 19:06) #
  • +1
  •  (9)

кто не скачет, тот москаль
Регистрация: 20.04.2016
№12 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 19:05) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Свиньи, мимо прошли, это не ваше свинячье дело, даже если вы и отпетые свиньи.


Очередное подтверждение, что Зенит - не Россия. Мутки Газпрома идут уже на уровне транснациональных компаний у которых нет общепризнанных границ и официального миропорядка. Шейхогазового тренера по разнарядке приютили.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№11 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 19:00) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Смотрим на комментарии бомжей: как всегда, у гнилых бардак и бендеровские поскакушки, но ноют они про Спартак.
Какое все-таки вонючее, гнилое, грязное и убогое пламя эти вечно ноющие и вечно уезжающие кочевники! Свалите уже наконец со своими кибитками найух, недоделаные плаксы!


--------------------
С 2008 года спорта в зените нет(с) - Сарсания
Регистрация: 3.06.2017
№10 Написал: Карасик Тула (Сегодня, 18:58) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
RenarTickle,
Все нацисты собраны в России, и на этом сайте в частности... Идиоты, насмотревшиеся ублюдков киселёва, соловьёва и прочей нечисти на каналах для умственно неполноценных...
Регистрация: 25.05.2013
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:44) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи, мимо прошли, это не ваше свинячье дело, даже если вы и отпетые свиньи.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№8 Написал: Виктор Беликов севастополь (Сегодня, 18:43) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи без вас как нибудь разберутся,вечно рыло свое суете где надо,где не надо.......решалы нашлись
Регистрация: 1.06.2017
№7 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 18:40) #
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Ну давайте теперь всех нацистов соберите! Нет у них чёрного... rage
Регистрация: 2.08.2013
№6 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 18:40) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СМЕРШ
В том и дело Манчини он нафиг не нужен у него свои типы есть, зачем его тогда Фурс держит? Сомнительная должность у Толика!


Манчини на оффшоры не один десяток лимонов левых евров накидали поди. Ему фиолетово.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№5 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 18:39) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Подайте на АТО


--------------------
С 2008 года спорта в зените нет(с) - Сарсания
Регистрация: 3.06.2017
№4 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 18:37) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ziggy,
В том и дело Манчини он нафиг не нужен у него свои типы есть, зачем его тогда Фурс держит? Сомнительная должность у Толика!
Регистрация: 1.06.2017
№3 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 18:32) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СМЕРШ
Цель его работы? Там ладно Луческу его пригрел, а чем он может помочь Манчини и кто он итальянцу, для чего?


Ты так наивно думаешь, что в Зените тренера что-то решают?


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№2 Написал: челсик Россия (Сегодня, 18:30) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
И тут хохлы без мыла лезут
Регистрация: 16.06.2015
№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 18:30) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цель его работы? Там ладно Луческу его пригрел, а чем он может помочь Манчини и кто он итальянцу, для чего? Если для связи поколений, то есть свои заслуженные ветераны - Широков, Кержаков, Абсолютно не понятно присутствие этого Толика в Питере! Свои уши и ноги в клубе от руководства?
Регистрация: 1.06.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.