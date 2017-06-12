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Анатолий Тимощук продолжит работу в штабе Роберто Манчини
В тренерском штабе "Зенита" продолжит работу Анатолий Тимощук, который пришел в марте этого года в должности ассистента Мирчи Луческу, сообщает "Спорт день за днем".
Бирюков, который с 2006 года работает с вратарями основной команды, пока не знает, останется ли на этой должности. 59-летний специалист ждет решения руководства и главного тренера Роберто Манчини, именно они определят будущее Бирюкова. "Зенит" точно покинет начальник команды Евгений Кошелев, работающий с командой с июня 2014 года. Кроме того, как утверждает источник, вместе с Манчини в Петербург приедет три специалиста, в том числе и тренер вратарей.
Бирюков, который с 2006 года работает с вратарями основной команды, пока не знает, останется ли на этой должности. 59-летний специалист ждет решения руководства и главного тренера Роберто Манчини, именно они определят будущее Бирюкова. "Зенит" точно покинет начальник команды Евгений Кошелев, работающий с командой с июня 2014 года. Кроме того, как утверждает источник, вместе с Манчини в Петербург приедет три специалиста, в том числе и тренер вратарей.
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