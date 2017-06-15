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Сергей Фурсенко: мы Данни никогда не забудем - он в нашем сердце

Председатель правления "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что в петербургском клубе будут рады, если бывший полузащитник сине-бело-голубых Мигел Данни продолжит карьеру в другой российской команде.

"Конечно, Данни — большая утрата. Сейчас строится новая команда. Есть какие-то соображения у тренерского штаба, но мы Данни никогда не забудем — он в нашем сердце. Предложить должность Данни в клубе? Он играющий ещё… думаю, у него всё впереди ещё. Честно могу сказать, если он останется в России в другом клубе, мы будем очень рады. Он усилит чемпионат", - цитирует Фурсенко "Чемпионат.сом".
Теги: Фурсенко Зенит Данни
Сегодня, 20:21
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