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"Амкар": Давид Дзахов продолжит карьеру в "Оренбурге"
28-летний полузащитник Давид Дзахов продолжит свою карьеру в клубе ФНЛ «Оренбург».
Давид находился в системе «Амкара» с 2009-го, но большую часть этого времени футболист провел в клубах ФНЛ, в которые он дважды переходил на правах аренды. В частности, сезон 2016-17 Давид отыграл в ярославском «Шиннике».
В составе «Амкара» Дзахов провел 21 матч и забил один гол. Действующий контракт футболиста с клубом был рассчитан еще на один год, но стороны договорились о досрочном расторжении соглашения на условиях, устроивших и «Амкар», и самого футболиста.
ФК "Амкар"
Давид находился в системе «Амкара» с 2009-го, но большую часть этого времени футболист провел в клубах ФНЛ, в которые он дважды переходил на правах аренды. В частности, сезон 2016-17 Давид отыграл в ярославском «Шиннике».
В составе «Амкара» Дзахов провел 21 матч и забил один гол. Действующий контракт футболиста с клубом был рассчитан еще на один год, но стороны договорились о досрочном расторжении соглашения на условиях, устроивших и «Амкар», и самого футболиста.
ФК "Амкар"
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