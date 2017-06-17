"Амкар": Давид Дзахов продолжит карьеру в "Оренбурге"

28-летний полузащитник Давид Дзахов продолжит свою карьеру в клубе ФНЛ «Оренбург».Давид находился в системе «Амкара» с 2009-го, но большую часть этого времени футболист провел в клубах ФНЛ, в которые он дважды переходил на правах аренды. В частности, сезон 2016-17 Давид отыграл в ярославском «Шиннике».В составе «Амкара» Дзахов провел 21 матч и забил один гол. Действующий контракт футболиста с клубом был рассчитан еще на один год, но стороны договорились о досрочном расторжении соглашения на условиях, устроивших и «Амкар», и самого футболиста.