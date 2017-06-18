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Аршак Корян: хочу показать себя в "Локомотиве"

Нападающий Аршак Корян рассказал, что проходит просмотр в московском "Локомотиве".

"Рано говорить про возвращение. Я нахожусь на просмотре. Будем работать дальше. Конечно, я хочу показать себя, иначе было бы бессмысленно приезжать на просмотр. Очень рад увидеть ребят, тренеров, всех тех, кого знал. Уже с днем рождения поздравили. Так что все будет хорошо", - цитирует Коряна официальный сайт "Локомотива".
Теги: Корян Локомотив
Вчера, 23:49
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№1 Написал: СуперШтангист (Вчера, 23:58) #
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  •  (1)

В дрезине ничему хорошему не научат.
Регистрация: 7.05.2017
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