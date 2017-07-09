Отказавший "Краснодару" Оджиджа-Офоэ перешёл в "Олимпиакос"

Полузащитник польской «Легии» Вадис Оджиджа-Офоэ перешёл в «Олимпиакос». Греческий клуб на своём официальном сайте объявил о приобретении 28-летнего бельгийского футболиста. Финансовые детали трансфера не разглашаются.Оджиджа-Офоэ мог перейти в «Краснодар», но сделка сорвалась в последний момент. Сообщалось, что хавбек прибыл в расположение российского клуба, успешно прошёл медосмотр и собирался подписывать контракт, однако в итоге отказался от перехода. Что побудило игрока изменить решение, не уточнялось.