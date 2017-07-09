Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Отказавший "Краснодару" Оджиджа-Офоэ перешёл в "Олимпиакос"

Полузащитник польской «Легии» Вадис Оджиджа-Офоэ перешёл в «Олимпиакос». Греческий клуб на своём официальном сайте объявил о приобретении 28-летнего бельгийского футболиста. Финансовые детали трансфера не разглашаются.

Оджиджа-Офоэ мог перейти в «Краснодар», но сделка сорвалась в последний момент. Сообщалось, что хавбек прибыл в расположение российского клуба, успешно прошёл медосмотр и собирался подписывать контракт, однако в итоге отказался от перехода. Что побудило игрока изменить решение, не уточнялось.

Чемпионат
Теги: Краснодар Олимпиакос Легия
Сегодня, 18:27
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:51) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
да и 28 лет для полузащитника
Галицкий....у магнита кризис?
ведь "могёте" же


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.