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Георгий Тигиев: перешел в "Спартак", чтобы играть здесь

Защитник "Спартака" Георгий Тигиев заявил, что намерен конкурировать за место в основном составе спартаковцев.

"Я перешел в "Спартак", чтобы играть здесь, я очень рад быть в клубе. Буду доказывать и конкурировать. Все нормально, все придет, надо просто больше тренироваться, чтобы тренер доверил место в составе.

Матч с "Лучом"? Форма нормальная. Первый тайм хорошо провел, меньше ошибок было, во втором, наверное, устал, мало подключался в атаку. Надо еще больше готовиться и тренироваться. В тройке центральных защитников я еще не играл. Это не моя позиция", - цитирует Тигиева ТАСС.
Теги: Тигиев Спартак
Сегодня, 09:17
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