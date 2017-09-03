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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вице-президент "Монако": мы следим за российскими игроками
Вице-президент "Монако" Вадим Васильев заявил, что ему обидно из-за отсутствия интереса к российским игрокам со стороны европейских клубов.
- Лучшие российские игроки Федор Смолов, Александр Кокорин и Александр Головин на виду в Европе? На продаже российских игроков можно заработать большие деньги?
- Должен сказать, что очень редко в разговорах с европейскими клубами или агентами фигурируют фамилии российских игроков. Это обидно, но это так. Я не помню, когда последний раз такое было.
- Селекционный отдел "Монако" следит за российскими игроками?
- Безусловно, мы следим за российским рынком, может быть, не так пристально, как за латинской Америкой или Европой, но мы продолжаем следить, и я надеюсь, что когда-нибудь у нас появится возможность всерьез заговорить о российских игроках в Европе.
- Вы можете представить себя в роли спортивного менеджера, работающего в России?
- Я об этом не думал, но Россия – это моя Родина, и я ее очень люблю.
ТАСС
- Лучшие российские игроки Федор Смолов, Александр Кокорин и Александр Головин на виду в Европе? На продаже российских игроков можно заработать большие деньги?
- Должен сказать, что очень редко в разговорах с европейскими клубами или агентами фигурируют фамилии российских игроков. Это обидно, но это так. Я не помню, когда последний раз такое было.
- Селекционный отдел "Монако" следит за российскими игроками?
- Безусловно, мы следим за российским рынком, может быть, не так пристально, как за латинской Америкой или Европой, но мы продолжаем следить, и я надеюсь, что когда-нибудь у нас появится возможность всерьез заговорить о российских игроках в Европе.
- Вы можете представить себя в роли спортивного менеджера, работающего в России?
- Я об этом не думал, но Россия – это моя Родина, и я ее очень люблю.
ТАСС
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