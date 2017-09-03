Вице-президент "Монако": мы следим за российскими игроками

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев заявил, что ему обидно из-за отсутствия интереса к российским игрокам со стороны европейских клубов.- Должен сказать, что очень редко в разговорах с европейскими клубами или агентами фигурируют фамилии российских игроков. Это обидно, но это так. Я не помню, когда последний раз такое было.- Безусловно, мы следим за российским рынком, может быть, не так пристально, как за латинской Америкой или Европой, но мы продолжаем следить, и я надеюсь, что когда-нибудь у нас появится возможность всерьез заговорить о российских игроках в Европе.- Я об этом не думал, но Россия – это моя Родина, и я ее очень люблю.