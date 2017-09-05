Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Федор Чалов: можно сказать, что победили благодаря болельщикам

Форвард молодежной сборной России Федор Чалов прокомментировал победу в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2019 года со счетом 3:0 над командой Гибралтара.

"Не удавалось сначала забить, но затем, видимо, за старание меня наградили забитым мячом, этим доволен. При такой поддержке приятно играть, за что хочется сказать большое спасибо болельщикам. В такую погоду пришли за нас поболеть. Можно сказать, что победили благодаря им", - цитирует Чалова ТАСС.
Теги: Чалов Молодежная сборная России
Сегодня, 23:33
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.