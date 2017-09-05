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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Федор Чалов: можно сказать, что победили благодаря болельщикам
Форвард молодежной сборной России Федор Чалов прокомментировал победу в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2019 года со счетом 3:0 над командой Гибралтара.
"Не удавалось сначала забить, но затем, видимо, за старание меня наградили забитым мячом, этим доволен. При такой поддержке приятно играть, за что хочется сказать большое спасибо болельщикам. В такую погоду пришли за нас поболеть. Можно сказать, что победили благодаря им", - цитирует Чалова ТАСС.
"Не удавалось сначала забить, но затем, видимо, за старание меня наградили забитым мячом, этим доволен. При такой поддержке приятно играть, за что хочется сказать большое спасибо болельщикам. В такую погоду пришли за нас поболеть. Можно сказать, что победили благодаря им", - цитирует Чалова ТАСС.
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