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Ибрагим Цаллагов не сможет сыграть против "Зенита"

Полузащитник "Динамо" Ибрагим Цаллагов не поможет своей команде в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги против "Зенита", сообщает "Чемпионат.сом".

Этим летом футболист перешёл из "Зенита" в "Динамо" на правах аренды и в условии соглашения есть пункт, согласно которому он не может играть против сине-бело-голубых.
Теги: Цаллагов Зенит Динамо Трансферы
Сегодня, 19:11
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