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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Рубин" поздравил Алекса Сонга с 30-летием
"Рубин" поздравил своего полузащитника Алекса Сонга с днём рождения.
"Сегодня исполнилось 30 лет полузащитнику "Рубина" Алексу Сонгу. Желаем Алексу семейного благополучия, успехов в жизни и на поле, больших побед в составе "Рубина", - говорится в поздравлении на официальном сайте клуба.
"Сегодня исполнилось 30 лет полузащитнику "Рубина" Алексу Сонгу. Желаем Алексу семейного благополучия, успехов в жизни и на поле, больших побед в составе "Рубина", - говорится в поздравлении на официальном сайте клуба.
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