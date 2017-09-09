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"Рубин" поздравил Алекса Сонга с 30-летием

"Рубин" поздравил своего полузащитника Алекса Сонга с днём рождения.

"Сегодня исполнилось 30 лет полузащитнику "Рубина" Алексу Сонгу. Желаем Алексу семейного благополучия, успехов в жизни и на поле, больших побед в составе "Рубина", - говорится в поздравлении на официальном сайте клуба.
Теги: Сонг Рубин
Сегодня, 17:33
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