Леонид Трахтенберг: у меня будет серьёзный разговор с игроками "Спартака"

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг сообщил, что собирается обсудить с игроками команды ситуацию с их отказом общаться с прессой после победы над "Рубином" (1:0) в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги."В пятницу, накануне встречи с "Рубином", у нас был день открытых дверей. Массимо Каррера был настолько откровенен, что он не сказал бы больше, если бы даже встречался с Папой римским, а не с моими коллегами.По регламенту футболисты должны проходить мимо микст-зоны, но необязательно общаться с журналистами. Но в любом случае дело не в регламенте. На этот раз не случилось, не срослось. При этом я убеждён, что игроки обязаны разговаривать с журналистами лишь по той простой причине, что журналисты доносят мнение игроков до болельщиков. А болельщики "Спартака" — это наше всё.У меня будет серьёзный разговор с игроками. Я убеждён, что в следующий раз футболисты непременно поделятся своим мнением о прошедшем матче", — сказал Трахтенберг в эфире программы "После футбола".