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Леонид Трахтенберг: у меня будет серьёзный разговор с игроками "Спартака"

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг сообщил, что собирается обсудить с игроками команды ситуацию с их отказом общаться с прессой после победы над "Рубином" (1:0) в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги.

"В пятницу, накануне встречи с "Рубином", у нас был день открытых дверей. Массимо Каррера был настолько откровенен, что он не сказал бы больше, если бы даже встречался с Папой римским, а не с моими коллегами.

По регламенту футболисты должны проходить мимо микст-зоны, но необязательно общаться с журналистами. Но в любом случае дело не в регламенте. На этот раз не случилось, не срослось. При этом я убеждён, что игроки обязаны разговаривать с журналистами лишь по той простой причине, что журналисты доносят мнение игроков до болельщиков. А болельщики "Спартака" — это наше всё.

У меня будет серьёзный разговор с игроками. Я убеждён, что в следующий раз футболисты непременно поделятся своим мнением о прошедшем матче", — сказал Трахтенберг в эфире программы "После футбола".

"Чемпионат.сом"
Теги: Спартак
Сегодня, 22:23
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(1)
№3 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 22:48) #
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журналисты так глупы, что будут рады принудительному общению? а потом понесут болельщикам услышанную фигню?
Регистрация: 21.04.2009
№2 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 22:34) #
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  •  (2)

у игроков спартака будет трахтенберг с мужиком))


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Регистрация: 1.09.2011
№1 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 22:32) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Не боишься по торцу получить?
Регистрация: 6.11.2011
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