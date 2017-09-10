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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Леонид Трахтенберг: у меня будет серьёзный разговор с игроками "Спартака"
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг сообщил, что собирается обсудить с игроками команды ситуацию с их отказом общаться с прессой после победы над "Рубином" (1:0) в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги.
"В пятницу, накануне встречи с "Рубином", у нас был день открытых дверей. Массимо Каррера был настолько откровенен, что он не сказал бы больше, если бы даже встречался с Папой римским, а не с моими коллегами.
По регламенту футболисты должны проходить мимо микст-зоны, но необязательно общаться с журналистами. Но в любом случае дело не в регламенте. На этот раз не случилось, не срослось. При этом я убеждён, что игроки обязаны разговаривать с журналистами лишь по той простой причине, что журналисты доносят мнение игроков до болельщиков. А болельщики "Спартака" — это наше всё.
У меня будет серьёзный разговор с игроками. Я убеждён, что в следующий раз футболисты непременно поделятся своим мнением о прошедшем матче", — сказал Трахтенберг в эфире программы "После футбола".
"Чемпионат.сом"
"В пятницу, накануне встречи с "Рубином", у нас был день открытых дверей. Массимо Каррера был настолько откровенен, что он не сказал бы больше, если бы даже встречался с Папой римским, а не с моими коллегами.
По регламенту футболисты должны проходить мимо микст-зоны, но необязательно общаться с журналистами. Но в любом случае дело не в регламенте. На этот раз не случилось, не срослось. При этом я убеждён, что игроки обязаны разговаривать с журналистами лишь по той простой причине, что журналисты доносят мнение игроков до болельщиков. А болельщики "Спартака" — это наше всё.
У меня будет серьёзный разговор с игроками. Я убеждён, что в следующий раз футболисты непременно поделятся своим мнением о прошедшем матче", — сказал Трахтенберг в эфире программы "После футбола".
"Чемпионат.сом"
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