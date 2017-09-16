Дмитрий Парфенов: игроки "Тосно" своими желанием и старанием добились вызова в сборную России

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов признался, что не испытывает эйфории в связи с вызовом в сборную России на сентябрьские матчи трех игроков команды.– Вообще не удивился. Во-первых, я общаюсь с тренерским штабом сборной. Во-вторых, все ребята действительно неплохо себя показывают, трудятся с огромным желанием. Это же не жребий был, так ведь? А показатель работы. Все трое своими желанием и старанием добились права бороться за попадание в сборную и в дальнейшем.– Мы же понимаем, что вызывали игроков, с которыми хотели познакомиться поближе для будущего. Так что никакого юмора, все восприняли ситуацию адекватно. В клубе пожелали им продолжать в том же духе. Но факт привлечения сразу трех игроков приятен, ведь это показатель работы и большая заслуга не только ребят, а всей команды.