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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Парфенов: игроки "Тосно" своими желанием и старанием добились вызова в сборную России
Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов признался, что не испытывает эйфории в связи с вызовом в сборную России на сентябрьские матчи трех игроков команды.
– В жизни "Тосно" произошло знаменательное событие. Сразу три футболиста – Шахов, Чернов и Заболотный – получили вызов в сборную. Сильно удивились, когда узнали?
– Вообще не удивился. Во-первых, я общаюсь с тренерским штабом сборной. Во-вторых, все ребята действительно неплохо себя показывают, трудятся с огромным желанием. Это же не жребий был, так ведь? А показатель работы. Все трое своими желанием и старанием добились права бороться за попадание в сборную и в дальнейшем.
– Не было шуток в коллективе, что "Тосно" уже становится базовым клубом сборной?
– Мы же понимаем, что вызывали игроков, с которыми хотели познакомиться поближе для будущего. Так что никакого юмора, все восприняли ситуацию адекватно. В клубе пожелали им продолжать в том же духе. Но факт привлечения сразу трех игроков приятен, ведь это показатель работы и большая заслуга не только ребят, а всей команды.
"Спорт-Экспресс"
– В жизни "Тосно" произошло знаменательное событие. Сразу три футболиста – Шахов, Чернов и Заболотный – получили вызов в сборную. Сильно удивились, когда узнали?
– Вообще не удивился. Во-первых, я общаюсь с тренерским штабом сборной. Во-вторых, все ребята действительно неплохо себя показывают, трудятся с огромным желанием. Это же не жребий был, так ведь? А показатель работы. Все трое своими желанием и старанием добились права бороться за попадание в сборную и в дальнейшем.
– Не было шуток в коллективе, что "Тосно" уже становится базовым клубом сборной?
– Мы же понимаем, что вызывали игроков, с которыми хотели познакомиться поближе для будущего. Так что никакого юмора, все восприняли ситуацию адекватно. В клубе пожелали им продолжать в том же духе. Но факт привлечения сразу трех игроков приятен, ведь это показатель работы и большая заслуга не только ребят, а всей команды.
"Спорт-Экспресс"
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