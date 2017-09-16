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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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16:11
Златан Ибрагимович: возвращаюсь на поле не для того, чтобы быть собой, я буду лучше после возвращения
Златан Ибрагимович: возвращаюсь на поле не для того, чтобы быть собой, я буду лучше после возвращения
08:06
Роман Орещук: у Промеса с топовыми командами не получается, иначе его давно подписал бы английский клуб (6)
Роман Орещук: у Промеса с топовыми командами не получается, иначе его давно подписал бы английский клуб (6)
07:19
Роман Бабаев: посчитали, что Дзюба не слишком подходит под игровую модель ЦСКА, ну и высокая зарплата игрока (2)
Роман Бабаев: посчитали, что Дзюба не слишком подходит под игровую модель ЦСКА, ну и высокая зарплата игрока (2)
У Панченко повреждение крестообразных связок колена, игрок пропустит полгода
Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко прошел медобследование по поводу травмы колена, полученной им в матче 10-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:1), сообщает "Спорт-Экспресс".
МРТ выявило повреждение крестообразных связок колена. Теперь 27-летнему футболисту потребуется операция. Срок восстановления в таких случаях обычно составляет около полугода.
МРТ выявило повреждение крестообразных связок колена. Теперь 27-летнему футболисту потребуется операция. Срок восстановления в таких случаях обычно составляет около полугода.
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