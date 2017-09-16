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У Панченко повреждение крестообразных связок колена, игрок пропустит полгода

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко прошел медобследование по поводу травмы колена, полученной им в матче 10-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:1), сообщает "Спорт-Экспресс".

МРТ выявило повреждение крестообразных связок колена. Теперь 27-летнему футболисту потребуется операция. Срок восстановления в таких случаях обычно составляет около полугода.
Теги: Панченко Динамо
Сегодня, 17:11
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№7 Написал: pisto (Сегодня, 17:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
Динамо теперь снова пердива не миновать
Регистрация: 15.03.2009
№6 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 17:28) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Жалко и обидно. Практически главный забивной игрок. Неужели Динамо опять в ФНЛ?
Регистрация: 16.05.2017
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 17:27) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Здоровья Панченко.Без него Динамо тяжко будет....
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Жесть,здоровья ему.
Регистрация: 12.02.2013
№3 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 17:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Плохо. Здоровья парню.


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№2 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 17:22) #
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Болеет за:
ЦСКА
Здоровья пацану. Жаль.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
На практике даже дольше.Жаль парня,только раскрылся.Минус год .


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
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