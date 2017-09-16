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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Сергей Хусаинов: арбитры матча ЦСКА - "Ростов" угадали, гола не было
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал эпизод, случившийся в матче 10-го тура чемпионата России ЦСКА — "Ростов" (2:0).
На 76-й минуте Марио Фернандес выполнил передачу в штрафную площадь на Фёдора Чалова, тот не смог толком пробить по воротам, но с правого угла штрафной площади это всё же сделал сам Фернандес, Илья Абаев на линии поймал мяч. Игроки ЦСКА показывали, что гол был, однако судья Владимир Москалёв дал команду продолжать игру.
"По правилам игры мяч должен полностью пересечь линию ворот. В данном эпизоде этого не произошло. Мяч остался в игре. Надо отдать должное судьям, которые учли замечания и рекомендации, полученные в адрес их коллег, когда в каждом игровом эпизоде необходимо до конца сопровождать полёт мяча. Арбитр находился рядом, и ассистент был в правильном положении. В данном эпизоде они угадали. Однако, чтобы не было подобных ситуаций, когда арбитры гадают, нужно внести изменения.
Система фиксации гола — космический прогресс в правилах футбола. Но это технически сложно обеспечить. Поэтому стоит начать с малого и сделать то, что когда-то привнёс в европейской футбол Мишель Платини, — поставить судей за ворота. Хотя бы на матчи команд, которые претендуют на высокие места. Причём необходимо поставить их не рядом с лайнсменами, а с противоположной стороны", - цитирует Хусаинова "Чемпионат.сом".
На 76-й минуте Марио Фернандес выполнил передачу в штрафную площадь на Фёдора Чалова, тот не смог толком пробить по воротам, но с правого угла штрафной площади это всё же сделал сам Фернандес, Илья Абаев на линии поймал мяч. Игроки ЦСКА показывали, что гол был, однако судья Владимир Москалёв дал команду продолжать игру.
"По правилам игры мяч должен полностью пересечь линию ворот. В данном эпизоде этого не произошло. Мяч остался в игре. Надо отдать должное судьям, которые учли замечания и рекомендации, полученные в адрес их коллег, когда в каждом игровом эпизоде необходимо до конца сопровождать полёт мяча. Арбитр находился рядом, и ассистент был в правильном положении. В данном эпизоде они угадали. Однако, чтобы не было подобных ситуаций, когда арбитры гадают, нужно внести изменения.
Система фиксации гола — космический прогресс в правилах футбола. Но это технически сложно обеспечить. Поэтому стоит начать с малого и сделать то, что когда-то привнёс в европейской футбол Мишель Платини, — поставить судей за ворота. Хотя бы на матчи команд, которые претендуют на высокие места. Причём необходимо поставить их не рядом с лайнсменами, а с противоположной стороны", - цитирует Хусаинова "Чемпионат.сом".
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