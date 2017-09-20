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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Леонид Трахтенберг: вылетаем в Москву, а кое-кто вылетел из Кубка
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг после матча 1/16 финала Кубка России против "Кубани" (2:0) заявил, что команда вылетает в Москву.
Вчера перед отправлением в Краснодар Трахтенберг в твиттере написал: "Мы вылетели". Этот пост спровоцировал саркастические комментарии болельщиков о том, откуда вылетел "Спартак".
"Мы вылетаем в Москву, а кое-кто действительно вылетел из розыгрыша Кубка. Спасибо всем тем, кто вчера напомнил мне, что наш матч сегодня!" – написал Трахтенберг.
Вчера перед отправлением в Краснодар Трахтенберг в твиттере написал: "Мы вылетели". Этот пост спровоцировал саркастические комментарии болельщиков о том, откуда вылетел "Спартак".
"Мы вылетаем в Москву, а кое-кто действительно вылетел из розыгрыша Кубка. Спасибо всем тем, кто вчера напомнил мне, что наш матч сегодня!" – написал Трахтенберг.
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