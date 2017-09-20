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Леонид Трахтенберг: вылетаем в Москву, а кое-кто вылетел из Кубка

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг после матча 1/16 финала Кубка России против "Кубани" (2:0) заявил, что команда вылетает в Москву.

Вчера перед отправлением в Краснодар Трахтенберг в твиттере написал: "Мы вылетели". Этот пост спровоцировал саркастические комментарии болельщиков о том, откуда вылетел "Спартак".

"Мы вылетаем в Москву, а кое-кто действительно вылетел из розыгрыша Кубка. Спасибо всем тем, кто вчера напомнил мне, что наш матч сегодня!" – написал Трахтенберг.
Теги: Спартак
Сегодня, 22:14
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(4)
№6 Написал: sunsun (Сегодня, 22:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Цитата: sunsun
А кто-то вылетел из борьбы за чемпионство... Соображаешь кто, гражданин Трахтенберг?


Ну шансы еще есть у нас,кстати и вы можете вылетить из борьбы за чемпмонство,но позже,не так ли?


Конечно, математические ещё есть. И мы можем не стать чемпионом в этом году, но вы уже точно не станете - такие отрывы не отыгрываются... И к тому же 16 лет ещё не прошло.
Регистрация: 26.07.2016
№5 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 22:39) #
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online

Не солидно как-то....
Регистрация: 21.04.2009
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 22:37) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sunsun
А кто-то вылетел из борьбы за чемпионство... Соображаешь кто, гражданин Трахтенберг?


Ну шансы еще есть у нас,кстати и вы можете вылетить из борьбы за чемпмонство,но позже,не так ли?
Регистрация: 12.02.2013
№3 Написал: sunsun (Сегодня, 22:31) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
А кто-то вылетел из борьбы за чемпионство... Соображаешь кто, гражданин Трахтенберг?
Регистрация: 26.07.2016
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:30) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну и клоун.


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:20) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
красиво припечатал.

это не в твиттерах лезть на страницу Барсы с немытым рылом, когда не звали, и бздеть бредовое *Это не мы*.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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