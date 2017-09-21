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Алексей Спиридонов: "Енисей" напомнил "Спартак" 90-х

Известный российский волейболист, доигровщик "Енисея" и сборной России Алексей Спиридонов после матча 1/16 финала Кубка России "Енисей" – "Ахмат" (3:0) похвалил красноярский клуб.

"Отличная игра, думаю, "Енисею" пора выходить в премьер-лигу! Они этого на сегодняшний момент заслуживают. Они полностью переиграли "Ахмат", который выступает в премьер-лиге. По матчу "Енисей" напомнил "Спартак" 90-х – стеночки, забегания, красивые голы. Я второй раз на матче красноярцев – в прошлом сезоне и сейчас это две разные команды", – цитирует Спиридонова пресс-служба "Енисея"
Теги: Енисей Ахмат
Сегодня, 19:31
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