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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Алексей Спиридонов: "Енисей" напомнил "Спартак" 90-х
Известный российский волейболист, доигровщик "Енисея" и сборной России Алексей Спиридонов после матча 1/16 финала Кубка России "Енисей" – "Ахмат" (3:0) похвалил красноярский клуб.
"Отличная игра, думаю, "Енисею" пора выходить в премьер-лигу! Они этого на сегодняшний момент заслуживают. Они полностью переиграли "Ахмат", который выступает в премьер-лиге. По матчу "Енисей" напомнил "Спартак" 90-х – стеночки, забегания, красивые голы. Я второй раз на матче красноярцев – в прошлом сезоне и сейчас это две разные команды", – цитирует Спиридонова пресс-служба "Енисея"
"Отличная игра, думаю, "Енисею" пора выходить в премьер-лигу! Они этого на сегодняшний момент заслуживают. Они полностью переиграли "Ахмат", который выступает в премьер-лиге. По матчу "Енисей" напомнил "Спартак" 90-х – стеночки, забегания, красивые голы. Я второй раз на матче красноярцев – в прошлом сезоне и сейчас это две разные команды", – цитирует Спиридонова пресс-служба "Енисея"
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