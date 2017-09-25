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Полиция сломала ногу фанату "Зенита" у стадиона в Краснодаре

На улице в Краснодаре после матча 11-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Зенитом" (0:2) начались масштабные столкновения между болельщиками и полицией.

Одного из фанатов правоохранители повалили на землю и нанесли ему тяжелые травмы, в том числе сломав ногу.

Ранее стало известно, что поклонники "Зенита" покинули гостевой сектор во время встречи.

"Фонтанка"
Теги: Зенит Краснодар
Сегодня, 00:18
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(2)
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 00:43) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
наказывать конечно надо, но вырывать ноги,руки это через чур!
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 00:21) #
  • -9
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Как говорили местные поклонники зенита,цска,ростова и прочих после избиения омоном спартаковских болельщиков у стадиона в ростове : " Мало досталось!" Вот и правда,жаль только ногу и только одному.
Регистрация: 1.12.2014
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