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Андрей Канчельскис: "Спартак" наказывает футбольный бог за дела с "Уфой" и Тулой

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о московском "Спартаке".

"Вы понимаете, что есть понятия футбольные, или вы думали, что их нет? Есть футбольный бог, который наказывает, вот он наказывает сейчас "Спартак" за их дела. Как они с "Уфой" поступили, как с Тулой поступили.

Думайте, чем заниматься. Надо играть в футбол. Теперь их и наказывает футбольный боженька. Ничего удивительного я вам не сказал", - цитирует Канчельскиса "Евро-Футбол".
Теги: Канчельскис Спартак
Сегодня, 01:24
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(1)
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 01:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
это правильно конечно...но относится к делам духовным...
а реально и больно наказывают на поле...жестко и неумолимо...свинойобом это называется


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 01:34) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
C Тулой это когда Аленичева пригласили,или когда ворота сломали?:)Канчельскиса всегда нормальным считал...


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 01:28) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
joy до слёз.....ска!
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 01:25) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Дебил, млять.
Регистрация: 18.04.2010
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