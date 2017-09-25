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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Никита Симонян: Кокорин своей игрой заслужил быть в составе сборной России
Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян одобрил вызов Александра Кокорина в сборную России на предстоящие матчи против Южной Кореи и Ирана, а также добавил, что полностью доверяет выбор футболистов главному тренеру Станиславу Черчесову.
"Я считаю, что Кокорин своей игрой заслужил быть в составе сборной России.
У нас полное доверие к Станиславу Саламовичу, это его прерогатива выбирать состав. А мы с него должны спросить за результат", - цитирует Симоняна ТАСС.
"Я считаю, что Кокорин своей игрой заслужил быть в составе сборной России.
У нас полное доверие к Станиславу Саламовичу, это его прерогатива выбирать состав. А мы с него должны спросить за результат", - цитирует Симоняна ТАСС.
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