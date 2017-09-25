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Никита Симонян: Кокорин своей игрой заслужил быть в составе сборной России

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян одобрил вызов Александра Кокорина в сборную России на предстоящие матчи против Южной Кореи и Ирана, а также добавил, что полностью доверяет выбор футболистов главному тренеру Станиславу Черчесову.

"Я считаю, что Кокорин своей игрой заслужил быть в составе сборной России.

У нас полное доверие к Станиславу Саламовичу, это его прерогатива выбирать состав. А мы с него должны спросить за результат", - цитирует Симоняна ТАСС.
Теги: Симонян Кокорин Сборная России
Сегодня, 18:00
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№4 Написал: Barmaley (Сегодня, 18:56) #
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online

Запытают спартаковцы Кокорина и перестанет забивать пацан. Тьфу-тьфу-тьфу. А симонян спросит с Черчесова за результат.
Регистрация: 17.04.2017
№3 Написал: grisha (Сегодня, 18:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
Нэ надо , Ссымонанович, русским игрокам работать на Ссыламыча - пусть работают на Робертовича
Будут честными и смелыми
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 18:09) #
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Болеет за:
«Краснодар»
А мы с него должны спросить за результат", - цитирует Симоняна ТАСС.
smile С Капело вы тоже спрашивали за результат?
Регистрация: 20.02.2013
№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 18:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Что же не спрашиваете? Результаты очевидны!
Регистрация: 6.12.2014
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