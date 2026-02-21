Набабкин: будем надеяться, что Баринов станет лидером ЦСКА

"Баринов очень давно играет в РПЛ, был капитаном "Локомотива". Все знают его качества.
Теперь Дмитрий станет лидером ЦСКА? Будем надеяться", - сказал Набабкин "Матч ТВ".
Дмитрий Баринов перешел в ЦСКА из "Локомотива" в январе 2026 года. Соглашение с "армейцами" рассчитано до конца июня 2029 года.
В текущем сезоне за "железнодорожников" опорный полузащитник провел 24 матча, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач. Трансферная стоимость игрокам по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.