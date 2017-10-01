Ринат Билялетдинов: я не узнаю Азмуна

Бывший тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов отметил, что у казанцев нет хороших игроков в нападении.– Может быть. Не могу сказать, что Жонатас был хорош внизу. Но вот зацепиться за мяч он умел здорово. В любом случае, "Рубину" не хватает исполнителей, которые могут быстро принять острое решение впереди, способны комбинировать, которые могут вскрыть эшелонированную оборону, откликаться на тонкие пасы.– С Азмуном надо разбираться внутри команды! Вот не чувствуется в нем какой-то внутренней энергетики. То ли он выхолощен эмоционально и физически прошлым сезоном? То ли он себя не очень хорошо чувствует? Надо у врачей спрашивать.– Нет. Я его просто не узнаю! Он даже не похож на того Азмуна, который был у меня в "Рубине". Может быть, в сборной у него что-то произошло. Пропала взрывная реакция!