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Ринат Билялетдинов: я не узнаю Азмуна

Бывший тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов отметил, что у казанцев нет хороших игроков в нападении.

– Продажа Жонатаса может стать роковой?

– Может быть. Не могу сказать, что Жонатас был хорош внизу. Но вот зацепиться за мяч он умел здорово. В любом случае, "Рубину" не хватает исполнителей, которые могут быстро принять острое решение впереди, способны комбинировать, которые могут вскрыть эшелонированную оборону, откликаться на тонкие пасы.

– Азмун, по идее, и создан для такого футбола.

– С Азмуном надо разбираться внутри команды! Вот не чувствуется в нем какой-то внутренней энергетики. То ли он выхолощен эмоционально и физически прошлым сезоном? То ли он себя не очень хорошо чувствует? Надо у врачей спрашивать.

– В общем, сейчас он не живчик?

– Нет. Я его просто не узнаю! Он даже не похож на того Азмуна, который был у меня в "Рубине". Может быть, в сборной у него что-то произошло. Пропала взрывная реакция!

"Спорт-Экспресс"
Теги: Билялетдинов Р. Азмун Рубин
Сегодня, 08:18
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