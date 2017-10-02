Владимир Стржалковский: поиски нового тренера "Динамо" не ведёт

Глава ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский рассказал, что "бело-голубые" не собираются отправлять в отставку главного тренера команды Юрия Калитвинцева.– Кандидатуры эти не предлагаются. Как оцениваю работу Калитвинцева? Если я сказал, что команда могла бы играть лучше, это и есть оценка работы тренера. Но всегда присутствует очень тонкий момент. Помню, когда "Динамо" меняло тренера по 4-5 раз в год, и ни к чему хорошему это не приводило. Калитвинцев работает по контракту и в случае необходимости замены любого сотрудника клуба, если это не критический или криминальный случай, руководитель должен иметь ответ на вопрос – кто и на каких условиях может прийти на замену, чтобы дело в целом не пострадало. Пока могу сказать, что в этом случае внутренняя работа над собой ни у меня, ни у Муравьева не закончена. Всему требуется время. Мы поиск тренера не ведем, но, подчеркиваю, по всем руководящим кандидатурам надо всегда понимать – кто может заменить, иметь "скамейку запасных".