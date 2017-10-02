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Фёдор Чалов: надеюсь, после перерыва на матчи сборных все немного перезагрузятся

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился мнением о том, чего не хватило армейцам для победы в матче 12-го тура РФПЛ с "Уфой" (0:0).

— Мне кажется, в основном это невезение. "Уфа" всю игру оборонялась. Пытались найти моменты, чтобы забить, но в таких матчах их много не бывает.

— У тебя было два любопытных эпизода. Для начала прокомментируй, пожалуйста, момент, когда ты чуть не обокрал Беленова.

— На самом деле, это Сергей Игнашевич перед игрой обратил мое внимание на такой момент. И я заметил, что Беленов действительно часто бьёт мяч об землю. Попробовал подловить, но чуть-чуть не получилось, далековато мяч отпустил.

— Второй эпизод — заработанный тобой пенальти.

— Саша Головин бил по воротам, я шёл на добивание. Мяч полетел ко мне, но как-то неудобно отскочил... Наверное, мог бы забить, но сделал плохое первое касание, а потом защитник сфолил.

— Перерыв на матчи сборных на руку?

— Конечно. У нас очень много людей вызваны в сборную. Может, все немного перезагрузятся, и мы с новыми силами будем отдаваться игре. Постараемся больше не терять очки в таких матчах.

ПФК ЦСКА
Теги: Чалов ЦСКА
Вчера, 23:51
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