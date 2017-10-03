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Илья Геркус: у "Локомотива" есть право выкупа Эдера, решение примем в марте

Президент "Локомотива" Илья Геркус высоко оценил игру нападающего Эдера, арендованного у "Лилля".

– По Эдеру было поначалу много критики. Кто на этом переходе настоял, согласовывалась ли кандидатура с Семиным?

– Все трансферы, безусловно, обсуждаются с главным тренером. Приглашение Эдера – это работа спортивного директора. Что касается скепсиса, то он обусловлен тем, что исторически в России всегда предъявляются самые высокие требования к центрфорвардам. Кержаков, Смолов и Кокорин в разные периоды подвергались серьезной критике, иногда крайне незаслуженной. Эдер тоже не избежал этой участи.
Публика считает, что центральнее нападающие – кудесники. Но ошибкой будет полагать, что игроки этого амплуа должны забивать в каждом матче. Эдер проявил себя очень хорошо, вызов в сборную его вдохновит и португалец покажет еще более качественный футбол.

– Обращали внимание на критику актера Баринова, назвавшего Эдера ватой?

– Эдер – очень качественный исполнитель. Напомню, что это чемпион Европы, футболистов с такими титулами в России мало и наш нападающий заслуживает уважения.

– Дорого ли обошлась аренда и есть ли право выкупа?

– Аренда бесплатная – мы взяли на себя зарплату. Право выкупа прописано, время решения наступит в марте.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Геркус Эдер Локомотив
Сегодня, 07:06
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№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 08:20) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Lokoflesh
Игрок неплохой, но нужно еще посмотреть. За мяч вверху цепляется, головой играет нормально, но слишком высокий и мышечной массы бы ему больше.
Да и не слишком голистый, и не скоростной (тоже из-за высокого роста).

По последним играм очень понравилось как играет в подыгрыше - пасы обдуманные и своевременные. Хотелось бы увидеть его связку с Ари. Эдер смог бы его неплохо обеспечивать мячами в штрафной и вытягивать на себя часть защитников. Ну а забивать Ари умеет
Регистрация: 23.03.2016
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 08:18) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Игрок неплохой, но нужно еще посмотреть. За мяч вверху цепляется, головой играет нормально, но слишком высокий и мышечной массы бы ему больше.
Да и не слишком голистый, и не скоростной (тоже из-за высокого роста).


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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