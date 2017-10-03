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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Илья Геркус: у "Локомотива" есть право выкупа Эдера, решение примем в марте
Президент "Локомотива" Илья Геркус высоко оценил игру нападающего Эдера, арендованного у "Лилля".
– По Эдеру было поначалу много критики. Кто на этом переходе настоял, согласовывалась ли кандидатура с Семиным?
– Все трансферы, безусловно, обсуждаются с главным тренером. Приглашение Эдера – это работа спортивного директора. Что касается скепсиса, то он обусловлен тем, что исторически в России всегда предъявляются самые высокие требования к центрфорвардам. Кержаков, Смолов и Кокорин в разные периоды подвергались серьезной критике, иногда крайне незаслуженной. Эдер тоже не избежал этой участи.
Публика считает, что центральнее нападающие – кудесники. Но ошибкой будет полагать, что игроки этого амплуа должны забивать в каждом матче. Эдер проявил себя очень хорошо, вызов в сборную его вдохновит и португалец покажет еще более качественный футбол.
– Обращали внимание на критику актера Баринова, назвавшего Эдера ватой?
– Эдер – очень качественный исполнитель. Напомню, что это чемпион Европы, футболистов с такими титулами в России мало и наш нападающий заслуживает уважения.
– Дорого ли обошлась аренда и есть ли право выкупа?
– Аренда бесплатная – мы взяли на себя зарплату. Право выкупа прописано, время решения наступит в марте.
"Спорт-Экспресс"
– По Эдеру было поначалу много критики. Кто на этом переходе настоял, согласовывалась ли кандидатура с Семиным?
– Все трансферы, безусловно, обсуждаются с главным тренером. Приглашение Эдера – это работа спортивного директора. Что касается скепсиса, то он обусловлен тем, что исторически в России всегда предъявляются самые высокие требования к центрфорвардам. Кержаков, Смолов и Кокорин в разные периоды подвергались серьезной критике, иногда крайне незаслуженной. Эдер тоже не избежал этой участи.
Публика считает, что центральнее нападающие – кудесники. Но ошибкой будет полагать, что игроки этого амплуа должны забивать в каждом матче. Эдер проявил себя очень хорошо, вызов в сборную его вдохновит и португалец покажет еще более качественный футбол.
– Обращали внимание на критику актера Баринова, назвавшего Эдера ватой?
– Эдер – очень качественный исполнитель. Напомню, что это чемпион Европы, футболистов с такими титулами в России мало и наш нападающий заслуживает уважения.
– Дорого ли обошлась аренда и есть ли право выкупа?
– Аренда бесплатная – мы взяли на себя зарплату. Право выкупа прописано, время решения наступит в марте.
"Спорт-Экспресс"
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