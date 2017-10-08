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Прощание с Сарсанией, скорее всего, пройдет 10 октября

Прощание со спортивным директором "Зенита" Константином Сарсанией состоится, скорее всего, во вторник, сообщил президент санкт-петербургского клуба Сергей Фурсенко.

Сарсания скоропостижно скончался на 50-м году жизни в субботу.

"Прощание с Константином Сарсанией, скорее всего, будет во вторник. Как оно пройдет, будет решаться сегодня-завтра. Будет ли прощание публичным, это зависит от родственников Константина. Где он будет похоронен, пока неизвестно, вопрос решается", цитирует Фурсенко "Р-Спорт".
Теги: Сарсания Зенит
Сегодня, 11:15
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