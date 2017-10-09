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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Алексей Матюнин: я удивился претензиям Кадиева по матчу с "Зенитом"
Судья матча 12-го тура российской Премьер-Лиги между "Анжи" и "Зенитом" (2:2) Алексей Матюнин ответил президенту "Анжи" Осману Кадиеву на обвинения в предвзятости.
"Сложно оценивать самого себя. По игре скажу так: это был интересный, напряжённый и зрелищный матч, в котором у игроков не было претензий ни друг к другу, ни к арбитру. Осман Кадиев задал мне тот вопрос в перерыве после первого тайма, когда его команда вела со счётом 1:0. И вела заслуженно. Что тут было ответить? Честно говоря, я удивился.
По мне предвзятый арбитраж — это когда по ходу матча за одинаковые действия футболисты разных команд получают неодинаковую реакцию арбитра. Этот перекос особенно заметен тогда, когда судья приподнимает планку борьбы, чтобы стимулировать футболистов к быстрой и напористой игре. Не скрою, я сторонник именно такой игры и стараюсь разрешать игрокам борьбу. Но именно поэтому мне так важно, чтобы соперники мне доверяли. Как только доверие потеряно, как только перекос наступает – начинается агрессия, вспыхивают эмоции, начинаются апелляции к судье, темп игры падает, и вместо зрелища мы видим склоки. Ничего этого в матче "Анжи" — "Зенит" не было. Была темповая волевая игра.
Но уж если говорить о предвзятости, давайте вспомним эпизод во втором тайме, после которого Кацаев забил второй мяч. Этому предшествовала ошибка помощника, ошибочно посчитавшего, что мяч покинул поле от ноги игрока "Анжи". Я был ближе к эпизоду и видел, что мяч выбил игрок "Зенита". Был бы я пристрастен, мог бы спокойно свалить ошибку на помощника, но я остановил встречу и дал ввести мяч хозяевам поля. Они развили атаку и повели в счёте. Владелец "Анжи" почему-то считает, что Ригони не получил предупреждение – но посмотрим статистику: я показал ему жёлтую карточку. И вообще соотношение жёлтых 3-3, соотношение зафиксированных нарушений: 9 у "Анжи" и 14 у "Зенита", - цитирует Матюнина "Чемпионат.сом".
"Сложно оценивать самого себя. По игре скажу так: это был интересный, напряжённый и зрелищный матч, в котором у игроков не было претензий ни друг к другу, ни к арбитру. Осман Кадиев задал мне тот вопрос в перерыве после первого тайма, когда его команда вела со счётом 1:0. И вела заслуженно. Что тут было ответить? Честно говоря, я удивился.
По мне предвзятый арбитраж — это когда по ходу матча за одинаковые действия футболисты разных команд получают неодинаковую реакцию арбитра. Этот перекос особенно заметен тогда, когда судья приподнимает планку борьбы, чтобы стимулировать футболистов к быстрой и напористой игре. Не скрою, я сторонник именно такой игры и стараюсь разрешать игрокам борьбу. Но именно поэтому мне так важно, чтобы соперники мне доверяли. Как только доверие потеряно, как только перекос наступает – начинается агрессия, вспыхивают эмоции, начинаются апелляции к судье, темп игры падает, и вместо зрелища мы видим склоки. Ничего этого в матче "Анжи" — "Зенит" не было. Была темповая волевая игра.
Но уж если говорить о предвзятости, давайте вспомним эпизод во втором тайме, после которого Кацаев забил второй мяч. Этому предшествовала ошибка помощника, ошибочно посчитавшего, что мяч покинул поле от ноги игрока "Анжи". Я был ближе к эпизоду и видел, что мяч выбил игрок "Зенита". Был бы я пристрастен, мог бы спокойно свалить ошибку на помощника, но я остановил встречу и дал ввести мяч хозяевам поля. Они развили атаку и повели в счёте. Владелец "Анжи" почему-то считает, что Ригони не получил предупреждение – но посмотрим статистику: я показал ему жёлтую карточку. И вообще соотношение жёлтых 3-3, соотношение зафиксированных нарушений: 9 у "Анжи" и 14 у "Зенита", - цитирует Матюнина "Чемпионат.сом".
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