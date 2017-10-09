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Алексей Матюнин: часто вижу симуляции крепких парней, которых и паровой каток не собьёт

Судья Алексей Матюнин отметил, что выступает за контактный футбол и не любит частые остановки в игре.

"Давайте откровенно. Ради чего болельщики идут на стадион и усаживаются у мониторов? Чего они хотят? Ну, фанаты понятно – победы любой ценой. Даже нечестной. Но миллионы истинных любителей футбола хотят захватывающего зрелища, быстрой и острой игры, яростной борьбы. И не хотят ежесекундных остановок, разрывающих матч на сотни кусков. Это имеет смысл в баскетболе, где судьбу матча решают доли секунд. В футболе любая пауза расхолаживает, играет против той команды, которая настроена на атаку и борьбу. А значит, и против зрителей, ждущих эту борьбу.

Частые падения футболистов-атлетов тоже не украшают матч. С далеких трибун порой кажется, что игрока снесли. Поверьте, вблизи, с метра-двух я часто вижу эти симуляции крепких парней, которых на улице, что называется, и паровой каток не собьёт. Вот почему я за контактный, плотный, агрессивный футбол, который в Британии, например, собирает полные стадионы, в том числе в городках, в два-три раза меньше Махачкалы, - цитирует Матюнина "Чемпионат.сом".
Теги: Матюнин
Сегодня, 20:29
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№3 Написал: Роман Захаров (Сегодня, 21:10) #
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online

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг мужика кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- https://bam.bz/25T
Регистрация: 9.10.2017
№2 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:52) #
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Паровой не собьет, а вот дизельный - запросто...
Регистрация: 26.01.2007
№1 Написал: AnK. (Сегодня, 20:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не иначе как про Дзюбу?
Регистрация: 1.02.2017
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