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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Алексей Матюнин: часто вижу симуляции крепких парней, которых и паровой каток не собьёт
Судья Алексей Матюнин отметил, что выступает за контактный футбол и не любит частые остановки в игре.
"Давайте откровенно. Ради чего болельщики идут на стадион и усаживаются у мониторов? Чего они хотят? Ну, фанаты понятно – победы любой ценой. Даже нечестной. Но миллионы истинных любителей футбола хотят захватывающего зрелища, быстрой и острой игры, яростной борьбы. И не хотят ежесекундных остановок, разрывающих матч на сотни кусков. Это имеет смысл в баскетболе, где судьбу матча решают доли секунд. В футболе любая пауза расхолаживает, играет против той команды, которая настроена на атаку и борьбу. А значит, и против зрителей, ждущих эту борьбу.
Частые падения футболистов-атлетов тоже не украшают матч. С далеких трибун порой кажется, что игрока снесли. Поверьте, вблизи, с метра-двух я часто вижу эти симуляции крепких парней, которых на улице, что называется, и паровой каток не собьёт. Вот почему я за контактный, плотный, агрессивный футбол, который в Британии, например, собирает полные стадионы, в том числе в городках, в два-три раза меньше Махачкалы, - цитирует Матюнина "Чемпионат.сом".
"Давайте откровенно. Ради чего болельщики идут на стадион и усаживаются у мониторов? Чего они хотят? Ну, фанаты понятно – победы любой ценой. Даже нечестной. Но миллионы истинных любителей футбола хотят захватывающего зрелища, быстрой и острой игры, яростной борьбы. И не хотят ежесекундных остановок, разрывающих матч на сотни кусков. Это имеет смысл в баскетболе, где судьбу матча решают доли секунд. В футболе любая пауза расхолаживает, играет против той команды, которая настроена на атаку и борьбу. А значит, и против зрителей, ждущих эту борьбу.
Частые падения футболистов-атлетов тоже не украшают матч. С далеких трибун порой кажется, что игрока снесли. Поверьте, вблизи, с метра-двух я часто вижу эти симуляции крепких парней, которых на улице, что называется, и паровой каток не собьёт. Вот почему я за контактный, плотный, агрессивный футбол, который в Британии, например, собирает полные стадионы, в том числе в городках, в два-три раза меньше Махачкалы, - цитирует Матюнина "Чемпионат.сом".
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