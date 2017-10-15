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Шамиль Газизов: "Уфа" самоотверженно играла с "Локомотивом"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что команда действовала в матче 13-го тура чемпионата России против московского "Локомотива" самоотверженно и качественно.

"Уфа" нанесла "Локомотиву" поражение со счетом 1:0 во встрече, состоявшейся на стадионе "Нефтяник" в столице Башкортостана в воскресенье.

"Мы играли очень хорошо и самоотверженно, ребята выполнили те установки, которые дал тренерский штаб. Уверен, что это заслуженная победа. Не так часто мы так цельно играем как сегодня. У "Локомотива", в принципе, больших шансов не было", - цитирует Газизова "Р-Спорт".
Теги: Газизов Уфа Локомотив
Вчера, 23:15
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