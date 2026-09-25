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Франция победила Турцию. Мбаппе забил и был заменён из-за травмы
Вчера, 23:53
Сборная Франции начала выступление в Лиге наций с победы над Турцией.
УЕФА
Встреча первого тура группы 1 Лиги A завершилась в Измите со счётом 1:0 в пользу французской команды.
Единственный гол был забит на 54-й минуте. Нападающий Франции Килиан Мбаппе отправил мяч в ворота сборной Турции. Спустя пять минут футболист покинул поле из-за повреждения, полученного во время голевого эпизода.
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Сборная Турции
Сборная Франции
Килиан Мбаппе
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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