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Франция победила Турцию. Мбаппе забил и был заменён из-за травмы

Сборная Франции начала выступление в Лиге наций с победы над Турцией.
УЕФА
Встреча первого тура группы 1 Лиги A завершилась в Измите со счётом 1:0 в пользу французской команды.

Единственный гол был забит на 54-й минуте. Нападающий Франции Килиан Мбаппе отправил мяч в ворота сборной Турции. Спустя пять минут футболист покинул поле из-за повреждения, полученного во время голевого эпизода.

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