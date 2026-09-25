Франция победила Турцию. Мбаппе забил и был заменён из-за травмы

Сборная Франции начала выступление в Лиге наций с победы над Турцией.

УЕФА

Встреча первого тура группы 1 Лиги A завершилась в Измите со счётом 1:0 в пользу французской команды.



Единственный гол был забит на 54-й минуте. Нападающий Франции Килиан Мбаппе отправил мяч в ворота сборной Турции. Спустя пять минут футболист покинул поле из-за повреждения, полученного во время голевого эпизода.